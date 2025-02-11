Она позволит обеспечить прослеживаемость в растениеводстве
Более 700 млн тенге просит Минсельхоз для внедрения новой информационной системы
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Для полномасштабного внедрения в Казахстане новой системы прослеживаемости в растениеводстве требуется 714 млн тенге. Эти деньги попросил у премьер-министра Олжаса Бекенова глава ведомства Айдарбек Сапаров во вторник в ходе заседания правительства.

«Существующая прослеживаемость растениеводческой продукции возникает только при выдаче сопроводительных документов на партию, что не охватывает полную прослеживаемость. Новая цифровая система позволит проследить цикл производства и происхождения сельхозпродукции по принципу “от поля до стола”, а также обеспечит контроль и безопасность перемещаемой продукции», - сказал Сапаров.

Также, по его словам, планируется внедрить паспортизацию объектов растениеводства: посевные площади, исторические данные, урожайность, объемы хранения – что обеспечит прозрачность происхождения продукции.

«С начала текущего года в Акмолинской области министерство приступило к технической апробации проекта. Для полномасштабного запуска системы требуется порядка 714 млн тенге. В этой связи, Олжас Абаевич, прошу правительство поддержать вопрос выделения дополнительных средств для реализации данной системы», - попросил глава Минсельхоза.

По его данным, на сегодня в аграрном секторе четыре информсистемы: единая государственная информационная система субсидирования, идентификация сельскохозяйственных животных, единая автоматизированная система управления отраслями АПК и информационная система кредитования населения «Ауыл Аманаты». Также в разработке находится информационная система прослеживаемости растениеводства, запланированная на 2025–2026 годы.

«Завершающим этапом цифровизации АПК будет внедрение платформы Е-АПК, подразумевающей создание единой цифровой экосистемы. В рамках единой платформы планируется объединить все информационные системы в сельском хозяйстве», - добавил Сапаров, отметив, что создание единой цифровой платформы обеспечит полный цикл прослеживаемости путем взаимосвязи системы субсидирования, управления сельхозземлями, растениеводства и животноводства.

Глава правительства Олжас Бектенов поручил завершить разработку системы прослеживаемости в растениеводстве до 1 сентября, а также совместно с акиматами регионов до конца года разработать цифровую карту земель сельскохозяйственного назначения.

«По поручению главы государства в текущем году планируется проведение национальной сельскохозяйственной переписи. По итогам переписи следует провести полную оцифровку результатов и их анализ, а затем постоянно актуализировать полученную базу данных», - добавил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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