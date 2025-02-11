Минсельхоз заявил, что сахарные заводы не справляются с переработкой рекордного урожая свеклы

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве заявил, что отечественные сахарные заводы не справляются с рекордным урожаем сахарной свеклы, который был получен в прошлом году – 1,3 млн тонн. Поэтому часть свеклы отправлена на переработку в Кыргызстан. Также Казахстан продал часть тростникового сахара.

«На самом деле рекордный урожай получили (в прошлом году – В.). За последние 10 лет больше 600 (тыс. тонн – В.) мы не получали, в этом году – 1,3 млн (тонн – В.)» - сказал министр.

Он уверен, что это все «благодаря своевременному выделению финансирования и соблюдению агротехнологий».

Однако отечественные заводы не справляются с таким объемом, поэтому достигнута договоренность отправить часть сахарной свеклы на переработку в Кыргызстан.

«Оттуда сколько сахара по выходу получим, посмотрим. Наши (заводы – В.) не успевают, мощности не хватает, поэтому договорились мы с ними (с ОАО "Каинды-Кант" – В.)», - пояснил Сапаров.

Комментируя увеличение экспорта сахара в январе-ноябре прошлого года в 13 раз на фоне снижения производства, министр заявил, что «экспорт увеличился за счет тростника, который у нас перерабатывает Таразский завод и плюс прошлогодний еще сахар есть».

«Мы в среднем свекличным сахаром обеспечили всего 6–10% (производства сахара – В.). Выход тростникового сахара – 99%, мы его завозили с прошлого года и начали экспортировать», - сказал Сапаров.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Казахстане планируется собрать рекордные 1,1 млн тонн сахарной свеклы. При этом в министерстве сельского хозяйства заверяли, что суточная мощность приема сахарной свеклы Меркенского сахарного завода увеличена с 4,5 тыс. до 6 тыс. тонн. Кроме того, с акционерами завода достигнута договоренность о приемке строго по ранее утвержденному графику, чтобы упорядочить поставки. А хозяйствам, находящимся на расстоянии более 100 км, будет выплачена компенсация за транспортные расходы – 3 тенге за килограмм свеклы.

«Правительство гарантирует приемку всего произведенного объема сахарной свеклы на сахарные заводы Казахстана», - обещали в министерстве, сообщив, что Меркенский завод примет 450 тыс. тонн свеклы.

По данным на начало октября 2024 года, сахарными заводами было принято на переработку 362 тыс. тонн свеклы, из них Меркенский завод принял 116 тыс. тонн, Коксуский – 129 тыс. тонн, Аксуский – 117 тыс. тонн, в том числе 9,6 тыс. тонн из Жамбылской области. А принимая во внимание нехватку мощностей Меркенского сахарного завода, было решено перенаправить 100 тыс. тонн сахарной свеклы из Жамбылской области на Аксуский сахарный завод в области Жетысу.

Ранее в ведомстве заверяли, что переработка рекордного урожая 2024 года позволит произвести 120 тыс. тонн сахара, что «значительно повысит самообеспеченность страны сахаром».

Однако в январе этого года жамбылские аграрии заявили, что заводы не принимают у них сахарную свеклу или предлагают слишком низкие закупочные цены, аргументируя это низким качеством свеклы, содержанием сахара и засоренностью. На полях в Байзакском, Жамбылском, Меркенском и Кордайском районах остались сотни тонн сахарной свеклы. С учетом транспортировки аграрии теряют от 30% до 40% стоимости при продаже свеклы местным заводам (в Мерке и Аксу) и до 50% при перевозке в соседний Кыргызстан.

Аграрии заявили, что весной власти просили их выращивать именно сахарную свеклу, однако, выполнив обязательства, многие рискуют даже не отбить вложенные средства, так как при нынешних условиях заводов продавать им свеклу нерентабельно.

Напомним, что в стране работает четыре сахарных завода, из них ТОО «Аксу Кант» и ТОО «Коксуский сахарный завод» в области Жетысу, ТОО «Меркенский сахар» и ТОО «ТСЗ» – в Жамбылской области. Кроме ОО «Аксу Кант», часть акций которого принадлежат СПК «Жетісу», остальные заводы полностью частные. Суточная мощность четырех заводов по переработке сахарной свеклы составляет 8,7 тыс. тонн, по тростниковому сырцу – 2,4 тыс. тонн.

В Кыргызстане ОАО «Каинды-Кант» является крупнейшим перерабатывающим предприятием. Производство основной продукции сахара белого осуществляется из сахарной свеклы, выращиваемой фермерами Чуйской и Таласской областей. Плановая мощность завода по переработке составляет до 3,75 тыс. тонн свеклы в сутки.