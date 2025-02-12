В Алматы в урочище Туюк-Су откроется визит-центр

В Алматы в урочище Туюк-Су собираются открыть визит-центр для повышения туристической привлекательности города. На его строительство 380 млн тенге выделит ТОО «Askar Development» по региональной программе развития предпринимательства Almaty Business-2025, сообщает пресс-служба акимата.

При этом в пресс-релизе не указаны ни сроки начала строительство визит-центра, ни начало его работы, но ожидается, что он будет оснащен гостевым домом, кафе, аптекой, магазином для приобретения и аренды снаряжения, сувенирной лавкой и зоной для проведения творческих мероприятий.

Как сообщает акимат, центр также обеспечит услуги трансфера туристов на электромобиле до Медеу и в обратном направлении, аренду квадроциклов и велосипедов, групповые экскурсии по окрестностям, индивидуальные туры с гидом, тематические лекции и мастер-классы.

«В рамках проекта будет создано 22 новых постоянных рабочих места, а также увеличены поступления в местный бюджет. Ожидается, что ежегодные налоговые выплаты компании составят 170 млн тенге», - отметил Жулдыз Игенов, заместитель председателя правления ТОО «Almaty Finance».

В рамках льготного финансирования дочерняя организация АО «СПК «Алматы», ТОО «Almaty Finance» - ТОО «Askar Development» также возьмет на себя ряд социальных обязательств: поддержание чистоты на территории комплекса, внедрит систему управления отходами, установит интерактивные информационные панели с описанием маршрутов, установит щиты с контактами спасательных служб и центров поддержки туристов, создаст зону экстренной связи. Кроме того, компания должна организовать регистрацию туристов и предусмотреть бесплатный общественный туалет.

«Финансирование проекта осуществляется по региональной программе развития предпринимательства Almaty Business-2025 в рамках поддержки туризма как одного из приоритетных направлений. Ставка вознаграждения по займу составит 6% годовых (ГЭСВ), срок финансирования – 5 лет», - говорится в пресс-релизе.

По информации акимата, дополнительно рассматривается возможность размещения на территории комплекса двух помещений для службы спасения вместимостью до восьми человек.



