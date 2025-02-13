Активист Тимур Данебаев объявил голодовку в знак протеста против оправдательного приговора сотрудникам колонии

Активист Тимур Данебаев объявил голодовку после оправдания сотрудников исправительной колонии города Атбасара, которые обвинялись в пытках активиста и других 43 заключенных, сообщает « Радио Азаттык»

«Мы в шоке, что подсудимых оправдали. Их и так на скамье подсудимых всего лишь 12 человек, а должно было быть 25. Мы не удивлены таким результатом. Мы не согласны с приговором. Мы объявляем голодовку», - заявил Тимур Данебаев на видео, опубликованном на странице фонда защиты прав человека Qaharman в Instagram.

Двое других заключенных, стоявшие рядом с Данебаевым, добавили, что поддерживают заявление активиста.

В комитете уголовно-исполнительной системы подтвердили, что осужденные обратились в администрацию учреждения с заявлением об отказе от приема еды в связи с несогласием с решением суда. Они находятся под наблюдением медицинских работников. Кроме этого, по факту видеозаписи назначили служебную проверку.

12 февраля Акмолинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес оправдательный приговор в отношении всех 12 сотрудников исправительной колонии города Атбасара, которые обвинялись в пытках активиста Тимура Данебаева и других 43 заключенных. Суд проходил с участием присяжных заседателей. По данным КазТАГ, ранее государственный обвинитель просил для одного обвиняемого семь лет лишения свободы, для остальных — шесть лет. Он также предложил лишить их специальных званий и права занимать должности на государственной службе на три года.

Суд по этому делу начался 31 июля 2024 года. Видео с пытками было распространено 3 сентября 2023 года. 30 сентября Данебаева перевели в следственный изолятор Астаны. Позже, в январе 2024 года, он сообщал об оказываемом давлении в следственном изоляторе. По его словам, ему не оказывали медицинскую помощь и угрожали переводом в другие учреждения.

13 ноября 2024 года Данебаев в суде дал показания, рассказав о том, что его заставляли мыть пол туалета, а за отказ жестоко избили. Именно это видео с избиениями сотрудниками колонии в Акмолинской области Данебаева и других заключенных стало распространяться в социальных сетях.

Трое из подсудимых находились под стражей, остальные — на свободе под залогом. Данебаев ходатайствовал о привлечении к ответственности еще других лиц, а также об изменении меры пресечения в отношении подсудимых с залога на содержание под стражей. Но суд отказал.

Активист Тимур Данебаев стал известен тем, что потребовал привлечь к ответственности президента Касым-Жомарта Токаева за заявления о «20 тысячах террористах» во время январских событий 2022 года. В июне 2023 года Алматинский районный суд № 2 города Астаны осудил Данебаева по статье о разжигании межнациональной розни на три года колонии. Год спустя Верховный суд отказал в пересмотре приговора Данебаеву, заявив, что не нашел оснований для этого.

Казахстанские правозащитники и Европарламент в своей резолюции по ситуации с правами человека в Центральной Азии упоминали Данебаева в числе политзаключенных и призывали освободить.