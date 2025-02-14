Предложение должны рассмотреть эксперты Международной организации труда
Минтруда обещает закончить работу над поправками по введению ответственности за харрасмент в 2025 году
Митинг за права женщин 8 марта 2023 года в Алматы. Фото Данияра Мусирова

Министерство труда и социальной защиты в ответ на запрос «Власти» сообщило, что планирует закончить работу над предложениями об ответственности за сексуализированные домогательства на рабочих местах в 2025 году.

«Предложения будут рассматриваться с привлечением экспертов Международной организации труда, заинтересованных государственных органов и социальных партнеров. Таким образом сообщаем, что данная работа будет реализована в течение 2025 года», - сообщило ведомство.

Предложения Минтруда вводят понятие «сексуализированное домогательство в сфере труда», обеспечивают конфиденциальность при подаче и рассмотрении жалоб на сексуальное домогательство, предоставляют право на отказ от выполнения работы в случае угрозы сексуализированных домогательств и позволяют работодателям уволить сотрудника за совершение сексуализированного домогательства.

МВД в ответе на запрос «Власти» сообщило, что поддержало предложения Минтруда, кроме одной поправки в статью 121 Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера». Минтруда предлагает дополнить ее пунктом 5-1: «совершенные в отношении лица, осуществляющего трудовую деятельность по месту работы, во время служебных командировок или переездов, в жилых помещениях, предоставляемых работодателем». Однако силовики считают, что ответственность за предлагаемое правонарушение уже предусмотрена пунктом 5 части 2 той же статьи Уголовного кодекса: «совершение насильственных действий сексуального характера лицом при выполнении служебных обязанностей».

Стоит отметить, что министерство труда еще в конце 2022 года сообщило, что подготовило предложения по искоренению насилия и домогательств на рабочем месте. Сейчас на практике случаи сексуализированного домогательства, или харассмента, регулируются статьей «Мелкое хулиганство» наряду с несколькими статьями Уголовного кодекса.

Подробнее о том, том почему харассмент до сих пор остается «мелким хулиганством», читайте в этом материале «Власти».

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Военнослужащий осужден на семь лет за гибель археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий
Новости
Представлен новый генплан Косшы
Новости
Акиматам запретят менять целевое назначение участков вразрез с градостроительной документацией
Новости
Художника Асхата Ахмедьярова задержали после перформанса в Алматы
Новости
Доллар торгуется на бирже по 511 тенге
Новости
Токаев поручил правительству проработать дифференцированную ставку НДС