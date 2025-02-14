Минтруда обещает закончить работу над поправками по введению ответственности за харрасмент в 2025 году

Министерство труда и социальной защиты в ответ на запрос «Власти» сообщило, что планирует закончить работу над предложениями об ответственности за сексуализированные домогательства на рабочих местах в 2025 году.

«Предложения будут рассматриваться с привлечением экспертов Международной организации труда, заинтересованных государственных органов и социальных партнеров. Таким образом сообщаем, что данная работа будет реализована в течение 2025 года», - сообщило ведомство.

Предложения Минтруда вводят понятие «сексуализированное домогательство в сфере труда», обеспечивают конфиденциальность при подаче и рассмотрении жалоб на сексуальное домогательство, предоставляют право на отказ от выполнения работы в случае угрозы сексуализированных домогательств и позволяют работодателям уволить сотрудника за совершение сексуализированного домогательства.

МВД в ответе на запрос «Власти» сообщило, что поддержало предложения Минтруда, кроме одной поправки в статью 121 Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера». Минтруда предлагает дополнить ее пунктом 5-1: «совершенные в отношении лица, осуществляющего трудовую деятельность по месту работы, во время служебных командировок или переездов, в жилых помещениях, предоставляемых работодателем». Однако силовики считают, что ответственность за предлагаемое правонарушение уже предусмотрена пунктом 5 части 2 той же статьи Уголовного кодекса: «совершение насильственных действий сексуального характера лицом при выполнении служебных обязанностей».

Стоит отметить, что министерство труда еще в конце 2022 года сообщило, что подготовило предложения по искоренению насилия и домогательств на рабочем месте. Сейчас на практике случаи сексуализированного домогательства, или харассмента, регулируются статьей «Мелкое хулиганство» наряду с несколькими статьями Уголовного кодекса.

Подробнее о том, том почему харассмент до сих пор остается «мелким хулиганством», читайте в этом материале «Власти».