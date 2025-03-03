Активистку Акторгын Аккенжебаласы арестовали на 10 суток за марш, прошедший в мае прошлого года

Тогда активистки требовали пожизненное заключение для Каундыка Бишимбаева
Виктория Натачиева
Вечером в понедельник суд в Алматы признал активистку Акторгын Аккенжебаласы виновной в нарушении статьи 488 части 7 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение закона об организации и порядке мирных собраний) и отправил под арест на 10 суток. Это связано с маршем, который прошел 13 мая 2024 года, когда активисты Feminita после оглашения приговора экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву, который обвинялся в убийстве Салтанат Нукеновой, вышли на акцию, требуя ему пожизненного заключения.
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