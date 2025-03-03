Активистку Акторгын Аккенжебаласы арестовали на 10 суток за марш, прошедший в мае прошлого года

Вечером в понедельник суд в Алматы признал активистку Акторгын Аккенжебаласы виновной в нарушении статьи 488 части 7 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение закона об организации и порядке мирных собраний) и отправил под арест на 10 суток. Это связано с маршем, который прошел 13 мая 2024 года, когда активисты Feminita после оглашения приговора экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву, который обвинялся в убийстве Салтанат Нукеновой, вышли на акцию, требуя ему пожизненного заключения.

Акторгын Аккенжебаласы была задержана в понедельник после обеда. Ее соратники предполагают, что это связано с 8 марта.

На прошлой неделе суд в Алматы признал виновной соосновательницу феминистской инициативы Feminita Жанар Секербаеву в нарушении статьи 488 части 7 Кодекса об административных правонарушениях и отправил под арест на 10 суток. Это связывали с маршем, который прошел 13 мая 2024 года.

Акторгын Аккенжебаласы в конце января выходила на пикет в поддержку Темирлана Енсебека, за что суд назначил штраф в размере 50 МРП (196,6 тыс. тенге).