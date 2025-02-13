В Алматы полиция задержала основательниц Feminita

Основательницы феминистской организации Feminita Гульзада Сержан и Жанар Секербаева были задержаны и доставлены в управление полиции Бостандыкского района после того, как председательница РОО «Казахстанский союз родителей» Багила Балтабаева вызвала полицию на мероприятие, которое проводила Feminita.

Как рассказала «Власти» одна из участниц Feminita Альбина, Балтабаева и еще несколько женщин сорвали мероприятие феминистской организации.

«Багила сама вызвала полицию, заявив о развращении малолетних, использовании ее фотографии (в презентации – В.), нарушении общественного порядка и что у нас нет разрешения на мероприятие», - сказала собеседница «Власти».

Балтабаева вызвала полицию, а также, по словам очевидицы, ударила одну из участниц Feminita Ақторғын Ақкенжебаласы.

«На этаж поднялись 10 полицейских в форме, один из них сказал, что внизу еще 15 ждут. Хотели задержать всех участниц (25 человек – В.), либо нужно было дать сфотографировать удостоверение или записать ИИН», - рассказала Альбина.

Жанар Секербаева сообщила «Власти», что ее и Гульзаду Сержан уже более трех часов держат в управлении полиции. По словам Секербаевой, сотрудники полиции намерены завести дело по статье 489 часть 9 Кодекса об административных правонарушениях – «Руководство деятельностью не зарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена».

«Нас задержали, сначала отвезли в Медеуское управление полиции, потом отвезли почему-то в Бостандыкское, хотят нам сделать административное дело, по части 9 статьи 489 КоАП. Считаем это неправомерными действиями, уже вызвали адвокатку Ингу Иманбай, мы надеемся, что она нам поможет», - сказала Секербаева.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что поступило сообщение от местной жительницы «о проведении незаконного мероприятия».

«На вызов прибыл ближайший наряд, который с целью проведения проверки доставил организаторов в Управление полиции Медеуского района», - добавили в полиции города.

В октябре прошлого года мероприятие Feminita также было сорвано активистками РОО «Казахстанский союз родителей».