ТЭО строительства ЛРТ в Алматы не завершено - акимат

В марте прошлого года акимат Алматы объявил конкурс на разработку технико-экономического обоснования первой линии легкорельсового транспорта. Срок реализации ТЭО - 8 месяцев после заключения договора без учета срока прохождения экспертизы. Конкурс выиграло ТОО "Научно - исследовательский институт транспорта и коммуникаций". Однако оно не выполнило обязательство в срок, сообщило Власти управление городской мобильности.

Управление городской мобильности Алматы в ответ на запрос “Власти” сообщило, что работы по разработке технико-экономического обоснования по строительству первой линии легкорельсового транспорта города Алматы не завершены.

В связи с этим объявление конкурса на ПСД, разработка и стоимость будут известны только после окончания разработки технико-экономического обоснования. Когда именно это произойдет, в управлении не уточнили.

В октябре 2022 года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что ЛРТ в Алматы будет трамвайного типа, без опор. Он добавил, что ЛРТ будет проходить по улице Толе би, так как для города важно соединить линии от автовокзала «Саяхат» до микрорайона Аксай.

В сентябре заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщал, что первую линию легкорельсового трамвая запустят в 2027 году.

О проекте ЛРТ впервые как о самостоятельном проекте заговорил еще бывший аким Алматы Виктор Храпунов в 2003 году. При закрытии трамвайного движения в октябре 2015 года тогдашний глава города Бауыржан Байбек пообещал, что вместо него будет построен современный скоростной трамвай, причем он заявлял о том, что строительство начнется в 2016 году. Но только в августе 2018 года был объявлен первый этап конкурса по поиску частного партнера. В январе 2019 года акимат объявил о его завершении.

Позднее действующий аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что проект слишком дорог для города, официально насчитывающего два миллиона жителей. В октябре 2021 года Urban Forum Kazakhstan опубликовал обращение к президенту страны, в котором заявили, что экс-аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев не способен донести до правительства суть социально-экономического эффекта проекта ЛРТ на развитие города и качество жизни алматинцев. Кроме того, бывший градоначальник в своих выступлениях завышает стоимость проекта.