Создать отдельный госорган по обеспечению промышленной безопасности просят депутаты мажилиса

После очередного ЧП, произошедшего в области Улытау, где в результате обвала горной массы погибли 7 горняков, депутаты считают необходимым усилить государственный контроль в сфере промышленной безопасности. Как заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Арман Калыков, в стране нужно создать специальный госорган в этой сфере, который будет подотчетным исключительно премьер-министр.

«Предлагаем рассмотреть вопросы по усилению государственного контроля в сфере промышленной безопасности путем создания самостоятельного и подотчетного непосредственно премьеру-министру госоргана с передачей функций обеспечения промышленной безопасности от отраслевых министерств», - сказал Калыков, озвучивая свой депутатский запрос.

Кроме того, он считает необходимым усовершенствовать систему страхования жизни и здоровья работников, занятых на опасных производствах; провести тщательное и независимое расследование причин аварии на руднике «Казахмыса» с привлечением экспертов по газовой безопасности; проверить системы проветривания рудников на соответствие категорийности; обеспечить финансирование модернизации оборудования и технологий на горнодобывающих предприятиях, отвечающим современным требованиям безопасности труда.

Поводом для депутатского запроса депутатов послужило ЧП на руднике корпорации «Казахмыс» 17 февраля, где в результате обвала горной массы погибли семь человек. Сам депутат Калыков, который с 1991 по 2023 годы прошел путь от горнорабочего до директора шахты «Ленина», убежден, что «участившиеся несчастные случаи на предприятиях “Казахмыс” являются прямым следствием слабого внимания к вопросам промышленной безопасности».

«Особую тревогу вызывает информация о возможном взрыве газа, природное присутствие которого в руднике по добыче меди исключено, что говорит о нарушениях техники безопасности», - подчеркнул он.

По словам депутата, в связи с постоянным реформированием госинститутов промышленной безопасности, Казахстан потерял «целую контролирующую государственную отрасль, в том числе специалистов, инспекторов самого высокого уровня».