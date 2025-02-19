Ранее она предложила разработать законопроект «об иноагентах»
Народная партия Казахстана намерена судиться с каждым «за травлю» депутата Ирины Смирновой
Ирина Смирнова, фото parlam.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

Народная партия Казахстана намерена судиться со всеми, кто оскорбил их депутата Ирину Смирнову после того, как она предложила разработать и принять в Казахстане закон «Об иностранных агентах». Как заявил лидер фракции Мадерам Магеррамов, травлю устроили те, кто получал финансирование от зарубежных организаций.

«Суть предложения (Ирины Смирновой разработать закон “Об иностранных агентах" – В.) состояла в установлении открытости и прозрачности в деятельности зарубежных НПО. Чтобы мы, как государство и граждане суверенной страны, знали, на какие цели идут эти деньги и что они не тратятся во вред интересам народа Казахстана», - заявил Магеррамов.

Он отметил, что эта инициатива «получила поддержку широкого круга ответственных граждан-патриотов», но вызвала «крайне агрессивную реакцию у определенных лиц». В результате началось «плановое распространение фейков, откровенных оскорблений и буллинга в отношении депутата».

«Устроивших эту травлю уже давно называют в числе тех, кто получал, возможно, и сейчас получают финансирование от зарубежных организаций, таких как USAID и их прокси-структуры. При этом не исключено, что и от иностранных государств напрямую получали», - высказался депутат.

По его словам, в информационном пространстве депутаты Народной партии Казахстана столкнулись с «открытым проявлением давления и попыткой оклеветать представителя высшего представительного органа власти страны». А попытка таких лиц оправдаться, ссылаясь на взломы, убежден Магеррамов, «только подчеркивают двойственную сущность таких личностей».

«Задаешься вопросом: не является ли этот акт буллинга депутата заказом зарубежных спонсоров, которые преследуют какие-то свои цели?» - добавил он.

Магеррамов призвал компетентные органы «решительно пресекать все попытки нарушения закона и принципов правопорядка».

«Народная партия Казахстана будет добиваться справедливости в судебном порядке, оскорбления в адрес депутата мажилиса парламента от нашей фракции Ирины Смирновой безнаказанными не останутся. Как сказал глава государства, мы в Казахстане будем жить по принципам закона и порядка», - заключил Магеррамов.

Напомним, 12 февраля депутат от фракции Народная партия Казахстана Ирина Смирнова заявила, что Казахстану нужно защитить национальные интересы от деятельности таких организаций, как USAID, и попросила премьер-министра Олжаса Бектенова разработать и принять закон «Об иностранных агентах».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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