Народная партия Казахстана намерена судиться с каждым «за травлю» депутата Ирины Смирновой

Народная партия Казахстана намерена судиться со всеми, кто оскорбил их депутата Ирину Смирнову после того, как она предложила разработать и принять в Казахстане закон «Об иностранных агентах». Как заявил лидер фракции Мадерам Магеррамов, травлю устроили те, кто получал финансирование от зарубежных организаций.

«Суть предложения (Ирины Смирновой разработать закон “Об иностранных агентах" – В.) состояла в установлении открытости и прозрачности в деятельности зарубежных НПО. Чтобы мы, как государство и граждане суверенной страны, знали, на какие цели идут эти деньги и что они не тратятся во вред интересам народа Казахстана», - заявил Магеррамов.

Он отметил, что эта инициатива «получила поддержку широкого круга ответственных граждан-патриотов», но вызвала «крайне агрессивную реакцию у определенных лиц». В результате началось «плановое распространение фейков, откровенных оскорблений и буллинга в отношении депутата».

«Устроивших эту травлю уже давно называют в числе тех, кто получал, возможно, и сейчас получают финансирование от зарубежных организаций, таких как USAID и их прокси-структуры. При этом не исключено, что и от иностранных государств напрямую получали», - высказался депутат.

По его словам, в информационном пространстве депутаты Народной партии Казахстана столкнулись с «открытым проявлением давления и попыткой оклеветать представителя высшего представительного органа власти страны». А попытка таких лиц оправдаться, ссылаясь на взломы, убежден Магеррамов, «только подчеркивают двойственную сущность таких личностей».

«Задаешься вопросом: не является ли этот акт буллинга депутата заказом зарубежных спонсоров, которые преследуют какие-то свои цели?» - добавил он.

Магеррамов призвал компетентные органы «решительно пресекать все попытки нарушения закона и принципов правопорядка».

«Народная партия Казахстана будет добиваться справедливости в судебном порядке, оскорбления в адрес депутата мажилиса парламента от нашей фракции Ирины Смирновой безнаказанными не останутся. Как сказал глава государства, мы в Казахстане будем жить по принципам закона и порядка», - заключил Магеррамов.

Напомним, 12 февраля депутат от фракции Народная партия Казахстана Ирина Смирнова заявила, что Казахстану нужно защитить национальные интересы от деятельности таких организаций, как USAID, и попросила премьер-министра Олжаса Бектенова разработать и принять закон «Об иностранных агентах».