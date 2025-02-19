Набережную реки Есиль в Астане благоустроят в этом году

Набережную реки Есиль планируют реконструировать в этом году, сообщил аким Есильского района Дарментияр Кадырбекулы в ходе встречи акима Астаны Жениса Касымбека с жителями района.

«Управлениями города в текущем году планируется реконструкция набережной реки Есиль, благоустройство второй очереди проспекта Мангилик Ел, планируется обустройство пространства под ЛРТ, а также строительство сквера в жилом массиве Пригородный в районе ЖК Юг», - доложил аким Есильского района.

В планах на этот год также благоустройство буферной зоны ЭКСПО со стороны улицы Рыскулова. Для этого в качестве инвестора привлечена компания BI Group.

Кроме того, Кадырбекулы сообщил, что на 2025 год планируется продолжить благоустройство улично-дорожной сети по улице Достык, а также благоустроить улицу Казак Радиосы.