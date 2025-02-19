Набережную реки Есиль в Астане благоустроят в этом году

Также планируется обустроить пространство под ЛРТ
Набережную реки Есиль планируют реконструировать в этом году, сообщил аким Есильского района Дарментияр Кадырбекулы в ходе встречи акима Астаны Жениса Касымбека с жителями района.
Еще по теме:
- Реконструкция сквера Алии и Маншук завершена на 80% — акимат Алматы
- Благоустройство улицы Пушкина и проспекта Достык по принципу «от фасада до фасада» начнется в марте – Досаев
- В Алматы благоустроили сквер имени Сабита Муканова
- Жители микрорайона Самал-3 выступают против строительства детской площадки вместо сквера
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые