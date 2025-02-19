Вернуть государству 50-процентную долю единого оператора комуслуг в Астане потребовали общественники

Эксперт Общества по защите прав потребителей в Астане Марат Булекбаев на встрече с акимом Астаны Женисом Касымбеком заявил, что приватизация 50-процентной доли ТОО «Астана ЕРЦ» – единого оператора комуслуг – прошла незаконно. Он потребовал от прокуратуры подать иск о признании договоров купли-продажи незаконными.

«Хочу поднять острый вопрос о незаконной приватизации 50-процентной доли государства “Астана ЕРЦ”, которая произведена с нарушением действующего законодательства в части об АО, а также по субъектам естественных монополий. Компания с годовым оборотом 11 млрд тенге приватизирована господином Клебановым (Александр Клебанов, крупный акционер АО «ЦАТЭК» – В.) за 85 млн тенге», - сказал общественник.

По его словам, общественники требуют вынести акт прокурорского реагирования по подаче иска о признании незаконными действий АО «СПК Астана» по продаже 50-процентной доли участия в уставном капитале ЕРЦ по поручению управления активов и государственных закупок города Нур-Султана.

Кроме того, он потребовал признать незаконным договор купли-продажи 50-процентной доли «Астана ЕРЦ» между АО «СПК Астана» и АО «ЦАТЭК» (его крупные акционеры – Александр Клебанов и Сергей Кан), заключенный в декабре 2020 года, а также последующий договор купли-продажи этой доли между АО «ЦАТЭК» и ТОО «Caspian Five Group», заключенный в декабре 2021 года.

Аким Касымбек попросил его предоставить обращение в бумажном виде и пообещал дать ответ.

При этом общественник Марат Булекбаев уже обращался по поводу приватизации «Астана ЕРЦ» к министру энергетики, в ответ ему посоветовали обратиться в комиссию по демонополизации. Общественник заявил, что с 2016 по 2020 годы потребители переплатили оператору коммунальных платежей более 1,5 млрд тенге.

Как сообщало издание «Курсив», с 23 февраля 2023 года совладельцами «Астана-ЕРЦ» являются компании «Алсеко» и Caspian Five Group. «Алсеко» занимается разработкой программного обеспечения, сотрудничая с коммунальными компаниями. 90% акций «Алсеко» принадлежат одному из богатейших казахстанцев – Вячеславу Киму ($3,2 млрд). Единственным владельцем Caspian Five Group является Айгуль Кожанова.