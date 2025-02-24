В «Меломан-MARWIN» массово увольняют сотрудников

Там «Власти» сообщили, что AQ Group проводит структурную оптимизацию сети магазинов после недавнего слияния двух компаний. При этом в компании не уточнили, сколько именно сотрудников уволено.

С прошлой недели в редакцию «Власти» поступают сообщения от читателей о массовых увольнениях в «Меломан-MARWIN». Мы обратились к новому владельцу компании, Aqniet Group, которая приобрела 50% ее активов.

Aqniet Group сообщает, что объединение привело к «дублированию ряда управленческих позиций, что потребовало пересмотра организационной структуры для обеспечения эффективности работы холдинга. Оптимизация затрагивает административные функции, в том числе сокращение дублирующихся должностей».

Кроме того, во фронт-офисе продолжается работа по внедрению цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. При этом в Aqniet Group утверждают, что концепция магазинов останется неизменной.

В конце прошлого года Aqniet Group приобрела 50% активов компании «Меломан-MARWIN»: были проданы бренды «Меломан» и «MARWIN».

Aqniet Group – казахстанская инвестиционная компания, развивающая проекты в сфере ритейла, логистики и инфраструктуры.

Две недели назад «Власть» опубликовала новость, в которой новый владелец обещал, что компания продолжит свою работу в привычном формате, а прежняя команда останется на своих местах.

