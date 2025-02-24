В «Меломан-MARWIN» массово увольняют сотрудников

В компании это назвали «сокращением дублирующихся должностей»
Виктория Натачиева, Власть
С прошлой недели в редакцию «Власти» поступают сообщения от читателей о массовых увольнениях в «Меломан-MARWIN». Мы обратились к новому владельцу компании, Aqniet Group, которая приобрела 50% ее активов.
Там «Власти» сообщили, что AQ Group проводит структурную оптимизацию сети магазинов после недавнего слияния двух компаний. При этом в компании не уточнили, сколько именно сотрудников уволено.
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