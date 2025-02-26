Благотворительный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan ликвидируют через суд

Иск в суд Астаны подан 14 февраля
14 февраля в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны подан иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, сообщила пресс-служба министерства юстиции.
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