Благотворительный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan ликвидируют через суд

14 февраля в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны подан иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, сообщила пресс-служба министерства юстиции.

Общественное объединение было зарегистрировано 11 октября 2021 года, ее руководителем являлась Перизат Кайрат.

«Основанием для подачи судебного иска явилось письмо агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые являются основанием ликвидации юридического лица по решению суда», - пояснили в Минюсте.

Напомним, руководитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины и 22 млн тенге при сборе денег на строительство реабилитационного центра общественного объединения «Батыр» в Акмолинской области. По версии обвинения, на эти деньги она купила элитную недвижимость в Астане, люксовые автомобили, дорогостоящую технику, одежду, обувь, сумки и брендовые ювелирные изделия. Все имущество арестовано и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств.