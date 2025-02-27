В марте в Алматы начнут строительство сетей водоснабжения для жителей западной части Каменского плато

Завершить работы планируется в сентябре 2026 года
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района сообщил, что в марте начнется строительство 50 км распределительных сетей водоснабжения и водоотведения для западной части микрорайона Каменское плато.
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