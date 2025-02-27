Завершить работы планируется в сентябре 2026 года
В марте в Алматы начнут строительство сетей водоснабжения для жителей западной части Каменского плато
фото пресс-службы акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района сообщил, что в марте начнется строительство 50 км распределительных сетей водоснабжения и водоотведения для западной части микрорайона Каменское плато.

«Завершение работ планируется в сентябре 2026 года», - уточнил он.

Это позволит обеспечить водой 7тыс. жителей.

На реализацию проекта направят 8,1 млрд тенге.

Досаев также сообщил, что в этом году будет завершено строительство еще 100 км сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Музтау, «Сулусай», Атырау, Алатау, Малая Станица и Горный гигант.

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