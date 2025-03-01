Минфин считает, что Bazis-А и BI Group занизили доходы на 16,5 млрд тенге

Органы государственных доходов направили уведомления о занижении доходов двум крупнейшим строительным компаниям страны Bazis-А и BI Group на сумму 16,5 млрд тенге, сообщили в субботу в министерстве финансов.

«Органами государственных доходов компании Bazis-A направлено уведомление о занижении налогооблагаемых доходов на сумму 4,6 млрд тенге, компании BI Group на сумму 11,9 млрд тенге», - говорится в сообщении Минфина.

Данная работа проводится в рамках анализа взаиморасчетов субъектов, применяющих специальные налоговые режимы с компаниями, работающими в общеустановленном порядке за 2022 – 2023 годы.

Как утверждают в ведомстве, проведенный анализ показал, что компании используют специальные налоговые режимы для сокращения налоговых платежей. В ведомстве также пояснили, что процедура камерального контроля дает возможность налогоплательщикам без проведения проверки самостоятельно откорректировать доходы и уплатить налоги.

Накануне премьер-министр Олжас Бектенов дал крупным компаниям две недели для оплаты дополнительных сумм налогов, которые они не доплачивают из-за дробления. Он отметил, что в течение двух дней они получат уведомления от налоговых органов, а в случае неисполнения пообещал «разговаривать с ними жестко».

Обе строительные компании вслед за этим заявили, что строго следуют нормам законодательства и платят все налоги, отвергнув таким образом претензии госорганов.