В Кызылординской области на возвращенные государству активы завершат строительство систем водоснабжения

Из специального государственного фонда выделено порядка 4,2 млрд тенге на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области, сообщила пресс-служба правительства.

Для обеспечения централизованным водоснабжением сел Токабай и Абай с населением более 3 тыс. человек в 2021 году началось строительство ветки подключения к магистрали Аральск – Токабай – Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Для завершения проекта дополнительно требуется порядка 3,7 млрд тенге.

«Решение о выделении средств уже принято. Сдача объекта в эксплуатацию планируется до конца 2025 года», - уточнили в пресс-службе кабмина.

В селе Акбасты, где проживает порядка 400 человек, на стадии завершения строительство ветки подключения к магистрали Косман – Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Стоимость проекта – порядка 2,4 млрд тенге, из которых 1,8 млрд тенге уже освоено.

«Оставшиеся 524 млн выделены из специального государственного фонда», - добавили в пресс-службе.

Этот объект также планируется запустить в этом году.