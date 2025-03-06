В Кызылординской области на возвращенные государству активы завершат строительство систем водоснабжения

На это выделено более 4 млрд тенге
Из специального государственного фонда выделено порядка 4,2 млрд тенге на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области, сообщила пресс-служба правительства.
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