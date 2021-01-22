На беженцев из Синьцзяня Кайшу Акан и Мурагера Алимулы совершены нападения

Минувшим вечером на беженцев из Синьцзяна Кайшу Акан и Мурагера Алимулы совершены нападения в Алматы и столице, сообщил Бекзат Максутхан из объединения "Нағыз атажұрт еріктілері". Оба беженца госпитализированы в больницы.

«Около 10 часов ночи мне позвонила Кайша Акан и сказала, что ее кто-то избил. Когда мы поехали к ней, Кайша добралась до дома одна. Она пошла в магазин в 500-600 метрах от своего дома, чтобы купить молока и хлеба. Тогда ее дважды ударили по голове твердым предметом и потащили по земле. В это время она упала в обморок. Некоторое время она пролежала на улице и замерзла. У нее была тяжелая травма головы, что с трудом могла с нами разговаривать. Потом мы вызвали скорую помощь и полицию. Кайша Акан сейчас находится в городской больнице №4», - рассказал Vласти Бекзат Максутхан.

Сама Кайша Акан сообщила по телефону, что у нее не перестает болеть голова и она практически не спала прошлой ночью.

Она рассказала, что нападавшие ударили ее дважды «чем-то твердым, как камень». «Ударили меня второй раз, прежде чем я успела открыть глаза. Больше ничего не помню», - сказала Акан.

«До этого иногда неизвестные люди следовали за мной, искали меня, когда меня не было дома. А это первый случай, когда на меня напали», - добавила она.

По словам Бекзата Максутхана, когда он приехал в больницу с Кайшой Акан, ему поступил звонок из столицы.

«Это была сестра Мурагера Алимулы, Нургул Алим. Она сказала, что ночью Мурагер получил ножевое ранение. На Мурагера напали двое мужчин и дважды ударили ножом», - рассказал Максутхан.

Vласти пока не удалось связаться с близкими Мурагера Алимулы.

Осенью прошлого года четверо этнических казахов получили статус беженцев, бежавшие из Китая из-за опасений преследования. Среди них Кайша Акан и Мурагер Алимулы.

Vласть рассказывала истории Кайши Акан и Мурагера Алимулы в материале “Выбраться из Синьцзяня”

/Новость обновлена в 10:35, добавлены комментарии Бекзата Максутхана и Кайши Акан/