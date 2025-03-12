Суд Астаны ликвидировал благотворительный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan

Общественное объединение Biz Birgemiz Qazaqstan было зарегистрировано впервые как юридическое лицо 11 октября 2021 года. Учредителями объединения значатся 10 человек, включая Перизат Кайрат. Однаков в ходе расследования уголовного дела была проведена почерковедческая экспертиза, которая показала, что подписи от имени 9 из 10 учредителей в учредительных документах поставлены Перизат Кайрат.

«Юридическое лицо может быть ликвидировано в силу статьи 49 Гражданского кодекса, по решению суда в случае признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер», - напомнили в суде.

Учитывая выявленные при создании объединения нарушения, суд решил принудительно ликвидировать ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030».

Решение не вступило в законную силу.

Отметим, что помимо самой Перизат Кайрат, у фонда было еще девять учредителей, и многие из них связаны с партией Amanat, как, к примеру, Сергей Матюшенко – руководитель районного филиала партии в Астане. Еще один из учредителей, Арсланбек Магзум, – депутат городского маслихата Астаны от партии Amanat, другой, Дамир Хисматуллин, судя по соцсетям и сообщениям СМИ, сотрудник районного акимата Астаны.

Напомним, 14 февраля в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны был подан иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. В Минюсте поясняли, что основанием для подачи судебного иска явилось письмо агентства по финансовому мониторингу об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства.

Руководитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины и 22 млн тенге при сборе денег на строительство реабилитационного центра общественного объединения «Батыр» в Акмолинской области. По версии обвинения, на эти деньги она купила элитную недвижимость в Астане, люксовые автомобили, дорогостоящую технику, одежду, обувь, сумки и брендовые ювелирные изделия. Все имущество арестовано и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств.