Более половины казахстанцев не поддерживают переход на единый часовой пояс – опрос Demoscope

Более половины казахстанцев (53,1%) не поддерживают переход на единый часовой пояс. Наибольшее недовольство выражают жители восточных и центральных регионов, а также Алматы и Астаны, говорится в опросе «Наиболее резонансные события 2024 года в Казахстане», проведенном Бюро экспресс-мониторинга Demoscope при поддержке фонда Конрада Аденауэра и в сотрудничестве с исследовательским центром Paperlab.

Опрос также показал, что одобряют перевод времени 22,1% опрошенных, 15,5% относятся к этому равнодушно, а 7,4% – ничего про это не слышали.

Почти во всех областях Казахстана преобладает доля граждан, которые не поддерживают это решение. Так, подавляющее 74,6% жителей Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, областей Абай, Жетысу и Улытау высказались против универсального часового пояса. Значительная часть противников зафиксирована в Алматы (68,4%) и Астане (55,7%). Еще 47,8% недовольных проживают в южных регионах – Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области. А в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях 45,3% респондентов выступили против.

На западе Казахстана – в Актобе, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях – 31,8% респондентов высказались за нововведение и 30,6% – против.

Вместе с тем участников опроса просили назвать два-три наиболее резонансных события 2024 года, которые они считают наиболее значимыми. 10,8% опрошенных назвали паводки, референдум по строительству АЭС – 10,4%, убийство Шерзата Полата в Талгаре – 7,8%, переход на единый часовой пояс – 7,6%, землетрясения – 6,4%; приговор Куандыку Бишимбаеву за убийство Салтанат Нукеновой и поправки в закон о бытовом насилии – 4,4%; девальвация тенге – 3,1%; выступления наших спортсменов на Олимпиаде в Париже – 2,6%; международные мероприятия, государственные визиты – 2,3%; всемирные игры кочевников в Астане – 2%.

Кроме того, важным индикатором 2024 года стали проблемы, которые больше всего волнуют граждан. Так, казахстанцев больше всего беспокоят низкие доходы и уровень оплаты труда (37,6%), рост цен на товары первой необходимости (28,3%), а также коррупция (26,8%). Среди основных социальных проблем также были отмечены низкий уровень пенсий, пособий, стипендий (20,6%); загрязненная окружающая среда (19,3%); неудовлетворительная система образования (16,2%); неудовлетворительная система здравоохранения (16,1%); недоступность жилья или его неудовлетворительное состояние (13,1%); нехватка рабочих мест и сложности с трудоустройством (12,7%); плохая транспортная инфраструктура (9,3%).

Также опрос зафиксировал недовольство казахстанцев состоянием ключевых сфер жизни. Наиболее критично казахстанцы оценивают ситуацию с экологией (54%), экономикой (46,5%) и уровнем жизни в целом (43,3%). Отрицательно оцениваются сферы занятости и трудоустройства (32,9%), здравоохранения (31,4%), правопорядка и безопасности (26,6%), образования (26,3%) и политических и гражданских свобод (20%).

«Ухудшение общественной оценки становится более заметным при сравнении результатов опросов DEMOSCOPE за два года. В декабре 2023-го казахстанцы также оценивали состояние значимых сфер жизни. Данные в динамике демонстрируют откат во всех направлениях в среднем на 8%», – сообщили в организации.

Негативный тренд отмечают и в оценке экономической ситуации. Если в 2023 году 33,4% отметили ее ухудшение, то в 2024 году этот показатель вырос до 46,5%.

Несмотря на ухудшение условий жизни, большинство казахстанцев (58%) сохраняют оптимизм и верят, что 2025 год будет лучше. При этом 14% убеждены, что новый год будет примерно таким же, 6,3% ожидают, что 2025 год будет сложнее, а 21,7% затрудняются в прогнозах.

«Исследование DEMOSCOPE отражает довольно высокий уровень социальной неудовлетворенности, который усугубляется неприятием большинством казахстанцев государственных решений. Эти факторы в перспективе могут способствовать росту протестных настроений и социальной нестабильности», - подытожили в организации.

Опрос проводился с 27 ноября по 11 декабря. Было опрошено 1 100 человек в 17 областях и городах Астана, Алматы, Шымкент.