Экс-руководство Казахстанской федерации футбола необоснованно выплачивало премии избранным сотрудникам – Генпрокуратура

Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Среди основных нарушений – необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов», - перечислили в надзорном органе.

В частности, установлены факты выплаты прежним руководством федерации необоснованных премий избранным сотрудникам и спортсменам на общую сумму свыше 300 млн тенге.

Кроме того, при строительстве административного здания федерации и тренировочной базы в городе Талгаре в Алматинской области оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 млн тенге. Сейчас строительство базы, начатое в 2021 году, заморожено, а счета подрядчика заблокированы.

Также выявлено нецелесообразное расходование средств на разработку стратегических документов и стандартов, на которые потрачено 135 млн тенге. Как пояснили в генеральной прокуратуре, в документах нет конкретных механизмов реализации, в том числе привлечения частных инвестиций, а стандарт управления клубами остается не внедренным в практику.

«Проверки в футбольных клубах “Ордабасы”, “Актобе” и “Жетысу” также выявили ряд серьезных нарушений, включая завышение контрактных сумм, продажу игроков по заниженным, а покупку по завышенным ценам, а также хищения средств», - добавили в Генпрокуратуре.

По всем фактам начаты досудебные расследования, а уголовное дело в отношении экс-руководителей федерации футбола передано в Агентство по финансовому мониторингу.

В начале марта АФМ сообщило, начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола, но никаких подробностей не приводилось.