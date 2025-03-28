В агентство по финмониторингу поступило только одно заявление на Kaspi Profit

В агентстве по финансовому мониторингу в ответе на запрос «Власти» сообщили, что к ним поступило только одно заявление касательно инвестиционной платформы Kaspi Profit, которое по компетенции было направлено в министерство внутренних дел и агентство по развитию и регулированию финансового рынка.

«В действиях Kaspi Profit рассматриваются признаки не финансовой пирамиды, а мошенничества. Ответственность за преступления данной категории предусмотрены статьей 190 Уголовного кодекса РК и относятся к подследственности органов внутренних дел», - отметили в АФМ.

В ведомстве также назвали основные признаки финансовых пирамид: сомнительные вложения крупной суммы денег, обещания высоких процентов доходности, обязательное привлечение новых клиентов, активная навязчивая реклама на просторах интернета, проект подается как «ноу-хау», принятие наличных денег, криптовалюты либо использование различных платежных систем без применения расчетных счетов в банках и др.

В агентстве также сообщили, что проводят регулярный мониторинг на выявление финансовых пирамид и мошеннических схем, проверяя подозрительные компании. В прошлом году было выявлено 28 финансовых пирамид, а с начала 2025 года зарегистрированы уголовные дела в отношении 20 финпирамид.

«В прошлом году окончено 77 дел в отношении финансовых пирамид, прекращено по нереабилитирующим основаниям – 17. В этом году окончено 9 дел в отношении семи финансовых пирамид. Прекращения дел по реабилитирующим основаниям не допущено», - добавили в АФМ.

Отметим, что еще в прошлом году Kaspi Bank официально заявлял, что инвестиционная платформа Kaspi Profit, на которой якобы успешно зарабатывают сотни тысяч казахстанцев, – это мошенники, и к банку никакого отношения не имеет. Однако инвестплатформа продолжает свою активность, вовлекая в свою схему казахстанцев.