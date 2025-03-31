Токаев вновь поручил Досаеву обеспечить освещенность Алматы в вечернее время

В ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата
Досаева, президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед ним ряд задач по
обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче
воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов, сообщил пресс-секретарь
главы государства Руслан Желдибай.
«Кроме того, глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций “Таза Қазақстан”, озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса», - написал также Желдибай в Telegram.
Также Досаеву поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны.
О проведенной работе Досаев будет докладывать президенту раз в две недели.
28 марта президент принял в Акорде Досаева и поручил ему до конца года обеспечить 100%-ную освещенность города.
Отметим, что еще в 2022 году Токаев говорил, что из-за некачественного освещения или его отсутствия в общественных местах в Алматы совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. Он поручал акимату до 2025 года обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением.
В декабре прошлого года в акимате на запрос «Власти» сообщали, что в Алматы все районы охвачены наружным освещением на 85%, достичь 100% освещенности города планируется к концу 2025 года.
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