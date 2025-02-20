Депутаты изучают вопрос сокращения срока лишения прав за вождение в нетрезвом виде

Депутаты парламента изучают вопрос смягчения наказания за вождение в нетрезвом виде. Как сказал в четверг журналистам бывший первый заместитель министра внутренних дел, сенатор Марат Кожаев, водители жалуются на то, что семь лет – это слишком большой срок лишения прав и люди лишены возможности зарабатывать.

«Эти меры (лишение прав на 7 лет за вождение в нетрезвом виде – В.) принимались в тяжелой обстановке, когда нужно было как-то призвать к порядку таких нарушителей. Тогда были введены жесткие нормы. Сейчас поступает очень много обращений по этому поводу (по смягчению – В.). Основная мотивация — люди лишены возможности прокормить себя и семью. Поэтому наши коллеги из мажилиса сейчас работают над этим вопросом. Когда он поступит в сенат, мы тоже будем его обсуждать», - сказал Кожаев.

Он напомнил, что изначально в законодательстве была норма по лишению прав за вождение в нетрезвом виде на один год, затем – на два, а уже последние поправки предусматривают семь лет. Наказание ужесточили, потому что было много фактов, когда люди в нетрезвом виде садились за руль, совершали серьезные ДТП, причиняли вред здоровью, жизни и имуществу.

«Здесь есть вторая сторона: некоторые люди, лишенные прав на семь лет, обращаются к нам с жалобами, так как не имеют доступа к профессии. Если у человека, условно, профессия водитель, а его наказали, ему ведь надо кормить семью и зарабатывать. Возникает вопрос: не слишком ли много эти семь лет? Люди поднимают вопрос: “Мы уже понесли наказание, отсидели 15 суток, осознали свою вину”. Просят сократить срок», - объяснил сенатор.

Накануне депутат мажилиса Николай Арсютин обратился с запросом на имя главы МВД Ержана Саденова, в котором попросил предоставить анализ и обоснование установленных мер – ареста на 15 суток и лишения прав на семь лет – за вождение в нетрезвом виде. Также он предложил разработать единые правила прохождения освидетельствования на наличие алкоголя и наркотических средств, при этом дать гражданам выбирать лабораторию и возможность повторного прохождения освидетельствования в другом месте.