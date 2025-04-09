Налоговые льготы для застройщиков не дали эффекта, признали в правительстве

Налоговые льготы, которые государство предоставляло застройщикам в течение последних 23 лет, не дали никакого эффекта. Более того, цены на жилье за это время выросли в 21 раз, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Бакытжан Базарбек.

«У меня вопрос касательно отмены льготы по НДС на реализацию жилья. 23 года мы поддерживаем застройщиков, субсидируем. Их освободили от НДС для удешевления цены на жилье для народа. Но фактически цены на жилье увеличились 21 раз», - заявил в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса в первом чтении Базарбек.

Депутат подчеркнул, что простой человек сегодня лишен возможности купить жилье, в то время как государство на протяжении 23 лет фактически «лоббировало интересы» застройщиков. В качестве примера он привел 2002 год, за который сумма льгот для застройщиков составила 130 млрд тенге.

«Если взять среднюю квартиру, в черновой отделке в 2001 году она составлял 23 637 тенге (за квадратный метр – В.), а в 2023 году – 494 тыс. тенге. Это (рост – В.) в 21 раз. Многие застройщики за этот вошли в Forbes, кто-то вывел капитал за рубеж, а кто-то вообще – ему недостаточно освобождения от НДС, начал кидать дольщиков», - заявил депутат.

В свою очередь заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заверил, что в проекте Налогового кодекса норма по НДС для застройщиков есть.

«Мы считаем тоже, что она правильная. Ничего эти льготы не дали. Цена растет, как вы сказали. Но на самом деле и работы, связанные с обслуживанием этих комплексов, они часто были объектом ухода от налогов. Сейчас у нас первое уведомление, которое налоговый комитет выставил, было именно застройщикам, крупным компаниям, которые доплатили те налоги, которые они недоплатили. И, соответственно, контроль будет установлен», - заверил он.

Он добавил, что за ценообразованием в Казахстане следит специальное агентство. И субъекты, которые занимают доминирующее положение на рынке, «должны будут подчиняться определенным законам ценообразования». И субъекты, которые занимаются поставкой для этих компаний, товаров, работ, услуг, «тоже не будут участниками специального налогового режима».

Жумангарин также заверил, что будет обеспечена полная прозрачность всего процесса на базе электронных счетов-фактур.

«Я думаю, мы сможем обеспечить достаточный контроль, чтобы цены не росли как на дрожжах», - резюмировал вице-премьер.