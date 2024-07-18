Руководитель отдела образования Талдыкоргана осужден за взятку

Он получил 11 лет лишения свободы
Руководитель отдела образования Талдыкоргана Жандос Джолдыханов осужден на 11 лет лишения свободы за получение крупной взятки от подчиненного, сообщило агентство по противодействию коррупции.
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