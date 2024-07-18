Руководитель отдела образования Талдыкоргана осужден за взятку

Руководитель отдела образования Талдыкоргана Жандос Джолдыханов осужден на 11 лет лишения свободы за получение крупной взятки от подчиненного, сообщило агентство по противодействию коррупции.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетісу признал Джолдыханова виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы. Бывшего чиновника также пожизненно лишили права работать на госслужбе.

По данным антикора, организованная бухгалтером схема хищения действовала в отделе образования с января 2020 года по март 2023 года. Ущерб государству оценен в 4,3 млрд тенге.

«В рамках превентивных мер слушания прошли с участием коллектива осужденного», - отметили в антикоре.

Приговор в законную силу не вступил.