С санкции суда она взята под стражу
Обещавшую смягчить приговор Бишимбаева жительницу Астаны подозревают в мошенничестве
Фото с телеграм канала Верховного суда

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы по заявлению родственников экс министра Куандыка Бишимбаева, приговоренного к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Женщина обещала помочь смягчить приговор Бишимбаеву.

«Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву», - говорится в сообщении Антикора.

Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере и с санкции суда подозреваемая взята под стражу. Также Антикором проверяются другие эпизоды с ее участием.

С санкции суда подозреваемая взята под стражу. Ее имя не раскрывается.

13 мая суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы, а его родственника Бахытжана Байжанова – к 4 годам лишения свободы. Судебный процесс над ними начался 27 марта. Бишимбаева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса – в убийстве с особой жестокостью и истязании своей супруги Салтанат Нукеновой. Байжанов обвинялся в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении, но позднее суд прекратил производство по статье о недонесении о преступлении.

Вскоре горсуд Астаны должен рассмотреть апелляции осужденных.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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