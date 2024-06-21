Обещавшую смягчить приговор Бишимбаева жительницу Астаны подозревают в мошенничестве

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы по заявлению родственников экс министра Куандыка Бишимбаева, приговоренного к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Женщина обещала помочь смягчить приговор Бишимбаеву.

«Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву», - говорится в сообщении Антикора.

Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере и с санкции суда подозреваемая взята под стражу. Также Антикором проверяются другие эпизоды с ее участием.

С санкции суда подозреваемая взята под стражу. Ее имя не раскрывается.

13 мая суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы, а его родственника Бахытжана Байжанова – к 4 годам лишения свободы. Судебный процесс над ними начался 27 марта. Бишимбаева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса – в убийстве с особой жестокостью и истязании своей супруги Салтанат Нукеновой. Байжанов обвинялся в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении, но позднее суд прекратил производство по статье о недонесении о преступлении.

Вскоре горсуд Астаны должен рассмотреть апелляции осужденных.