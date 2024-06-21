Обещавшую смягчить приговор Бишимбаева жительницу Астаны подозревают в мошенничестве

С санкции суда она взята под стражу
Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы по заявлению родственников экс министра Куандыка Бишимбаева, приговоренного к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Женщина обещала помочь смягчить приговор Бишимбаеву.
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