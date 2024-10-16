Минцифры намерено законодательно закрепить получение номеров телефонов только через eGov

Для борьбы с интернет-мошенничеством в Казахстане внесут поправки в законодательство, которые предусматривают регистрацию мобильных и городских номеров телефонов через портал «Электронное правительство». Более того, юридические лица, которые покупают номера для коммерческого использования, должны будут обосновать необходимость в них.

«Мы будем законодательно выходить с инициативой вернуть номерной план государству. Сейчас операторы связи выдают номера пользователям и SIM-карты. Мы вернем номерной план государству, и граждане будут получать номер сотового либо городского на портале “Электронного правительства”, либо через мобильное приложение eGov Мobile», - сказал в среду в ходе пленарного заседания мажилиса вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.

Кроме того, добавил он, государство ограничит количество SIM-карт, выдаваемых одному человеку, а юридические лица, которые «получают сейчас без контроля SIM-карты для коммерческого использования», должны будут по каждому номеру обосновывать его использование.

«С такими инициативами мы к вам в ближайшее время выйдем», - подчеркнул вице-министр.

По его словам, сегодня мошенники в основном действуют в социальных сетях и мессенджерах, в частности в WhatsApp, но его блокировать операторы связи не могут. Он также заверил, что информация о взломе баз данных eGov, ЦОН и 1414 не соответствует действительности, а мошенники пользуются «не самой технологией, а доверием людей».

«Когда человеку приходит сообщение с портала 1414, значит? в этот момент мошенник пытается зайти на его личную страницу. В сообщении 1414, где указан код, большими буквами написано: “Никому не сообщайте свой код”. Но люди, не читая, диктуют код мошеннику. Поэтому здесь надо понимать, что взлома нет. Люди, к сожалению, не до конца понимают всю ответственность, всю проблему, которая возникает, когда они эти коды раздают направо и налево», - констатировал Оразбек.

В свою очередь спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил не ждать новый законопроект, а внести эти поправки в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг», который уже находится на рассмотрении палаты.

«Не надо отдельно, это надолго затянется, если вы отдельным законопроектом зайдете», - подчеркнул спикер.