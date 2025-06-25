Около 800 тыс. сайгаков планируется «изъять» из популяции – Минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что ведомство получило научное обоснование по «изъятию» сайгаков из популяции. По его словам, ученые предложили «изъять» 20%.

«Сегодня мы рассматриваем организационные вопросы, я думаю, что день-два – мы огласим решение. Наука предлагает изъятие 20% от всей популяции», - сказал Нысанбаев на брифинге в правительстве.

По его данным, на сегодняшний день поголовье сайги – почти 4 млн голов, из них 2,3 млн – численность уральской популяции, 1,6 млн – бетпакдалинской, 78 тыс. - устюртской.

«Поэтому будем исходить из цифры около 4 млн, 3 млн 978 тыс. окончательная цифра. Получается, что мы должны изъять около 800 тыс.», - сказал министр.

Он уточнил, что под «изъятие» подпадут 40% самцов и 40% самок, но окончательные цифры и параметры пока не готовы.

Также Нысанбаев сообщил, что совместно с акиматами министерство отрабатывает вопросы инвестиционных проектов по созданию мясокомбинатов с последующей переработкой мяса сайгаков. По его словам, уже шесть компаний проявили к этому интерес.

Напомним, к вопросу отстрела сайгаков в министерстве экологии вернулись в марте этого года.

В апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Костанайской области пообещал отменить решение об отстреле сайгаков, которое ранее приняло Минэкологии, и запретить изъятие популяции, которые «являются символами казахской степи». Однако уже 14 марта в ходе заседания Национального курултая он заявил, что за счет ужесточения наказания за браконьерство и других мер в Казахстане резко увеличилось поголовье сайгаков, и угрозы для их популяции уже нет. По его словам, теперь страдает сельское хозяйство и есть риски ухудшения эпизодической ситуации. Токаев поручил правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение.

В конце мая стало известно, что министерство экологии завершило разработку дорожной карты по регулированию численности популяции сайгаков. Как сообщал вице-министр экологии Казахстана Нуркен Шабиев, будет «изъято» ровно столько, сколько мясокомбинаты готовы переработать, «чтобы не допустить позапрошлогодний опыт, когда местами была порча».