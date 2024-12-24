Рассмотрение Водного кодекса сенатом перенесли на 2025 год

Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев доложил президенту о текущей деятельности и планах палаты на следующий год. В частности, только в 2025 году сенат рассмотрит Бюджетный, Строительный, Водный и Налоговый кодексы, а также законы «Об особом статусе города Туркестана» и «О защите прав потребителей».

По словам Ашимбаева, с начала третьей сессии парламентом принято 28 законов, пять из которых были инициированы депутатами. Сейчас на рассмотрении парламента находятся инициированные сенаторами законопроекты, регулирующие сферы защиты трудовых прав работников, креативных индустрий, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый Водный кодекс еще в феврале 2022 года. О разработке нового кодекса министерство экологии сообщило в июне 2022 года. Кодекс должны были внести в парламент сначала в первом полугодии 2023 года, затем сроки сдвинули на осень.

Проект нового Водного кодекса был принят мажилисом в работу лишь в январе этого года. Причем в марте стало известно, что проект Водного кодекса поступил в мажилис, не пройдя государственную экологическую экспертизу. В Минводы это отрицали, заявляя, что проект нового Водного кодекса прошел общественные слушания с 6 февраля по 5 марта и 11 марта получил заключение государственной экспертизы.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявлял, что Водный кодекс планируется принять и направить на подпись президенту до конца 2024 года. Однако проект Водного кодекса мажилис одобрил мажилис в первом чтении только в конце ноября.