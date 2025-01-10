​КГА не давал рекомендации казахстанским авиакомпаниям насчет приостановки рейсов в Россию

Комитет гражданской авиации министерства транспорта Республики Казахстан в ответе на запрос «Власти» сообщил, что не давал рекомендации отечественным авиакомпаниям относительно приостановки рейсов в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.

В КГА считают, что при наличии случаев обнаружения противоправного использования дронов в районе аэродрома каждая авиакомпания, выполняющая рейсы в данный регион, обязана провести оценку рисков для безопасности полетов в конфликтных зонах и прилегающих к ним районах с учетом различных ситуаций.

«Каждое государство определяет политику в области обеспечения безопасности полетов и защиты критически важной инфраструктуры от угроз, связанных с несанкционированным использованием дронов», - говорится в ответе комитета.

Ранее министерство транспорта сообщало «Власти», что вопрос о запрете или приостановке полетов казахстанских авиакомпаний в Россию не рассматривается. Полеты туда совершают авиакомпании SCAT и Qazaq Air. Компания Air Astana перестала летать в Российскую Федерацию после начала войны.

При этом авиакомпания Qazaq Air сообщала о том, что примет решение насчет приостановки рейсов в Россию после завершения расследования авиакатастрофы в Актау. Позже она отменила полеты в Казань до 5 апреля 2025 года.

Напоминаем, что 25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение самолет Азербайджанских авиалиний, следовавший из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибло 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден российской стороной при обстреле.

Расследование причин авиакатастрофы продолжается. Азербайджанские авиалинии приостановили рейсы в несколько российских городов из соображений безопасности. В частности, вчера авиакомпания перестала летать в Казань.