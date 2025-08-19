Проведен перерасчет стоимости услуг для потребителей, не имеющих приборы учета
Более 1,5 млрд тенге вернут казахстанцам за отопление
фото Жанары Каримовой

Комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики провел перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии. В итоге казахстанцам вернут 1 млрд 554,7 млн тенге с учетом НДС.

«Эта работа проведена в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха», - пояснили в комитете.

Возвращенные деньги будут отражены на лицевых счетах отдельной строкой – в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года.

В комитете подчеркнули, что возврат средств затронет почти все регионы. Больше всего денег вернут потребителям в Карагандинской области – 457 млн тенге, в Восточно-Казахстанской области – 257,2 млн тенге, а также в Астане – 224,5 млн тенге.

Потребителям в Мангистауской области будет возвращено 176,7 млн тенге, в Костанайской области – 106,9 млн тенге, в Северо-Казахстанской области – 74,8 млн тенге, в Алматы – 74,2 млн тенге, в Акмолинской области – 44,3 млн тенге, в Павлодарской области – 34,8 млн тенге, в Актюбинской области – 24,1 млн тенге, в Кызылординской области – 23,9 млн тенге, в Жамбылской области – 21,4 млн тенге, в области Абай – 19,9 млн тенге, в Атырауской области –11 млн тенге, в Западно-Казахстанской области – 3,4 млн тенге.

Меньше всего получат потребители в Алматинской области – 500 тыс. тенге, в Туркестанской области – 100 тыс. тенге, в области Жетысу – 30 тыс. тенге.

«Для потребителей Шымкента и области Улытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха», - отметили в комитете.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в территориальные департаменты комитета по регулированию естественных монополий.

