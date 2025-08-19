Более 1,5 млрд тенге вернут казахстанцам за отопление

Комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики провел перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии. В итоге казахстанцам вернут 1 млрд 554,7 млн тенге с учетом НДС.

«Эта работа проведена в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха», - пояснили в комитете.

Возвращенные деньги будут отражены на лицевых счетах отдельной строкой – в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года.

В комитете подчеркнули, что возврат средств затронет почти все регионы. Больше всего денег вернут потребителям в Карагандинской области – 457 млн тенге, в Восточно-Казахстанской области – 257,2 млн тенге, а также в Астане – 224,5 млн тенге.

Потребителям в Мангистауской области будет возвращено 176,7 млн тенге, в Костанайской области – 106,9 млн тенге, в Северо-Казахстанской области – 74,8 млн тенге, в Алматы – 74,2 млн тенге, в Акмолинской области – 44,3 млн тенге, в Павлодарской области – 34,8 млн тенге, в Актюбинской области – 24,1 млн тенге, в Кызылординской области – 23,9 млн тенге, в Жамбылской области – 21,4 млн тенге, в области Абай – 19,9 млн тенге, в Атырауской области –11 млн тенге, в Западно-Казахстанской области – 3,4 млн тенге.

Меньше всего получат потребители в Алматинской области – 500 тыс. тенге, в Туркестанской области – 100 тыс. тенге, в области Жетысу – 30 тыс. тенге.

«Для потребителей Шымкента и области Улытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха», - отметили в комитете.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в территориальные департаменты комитета по регулированию естественных монополий.