Аким области Абай надеется, что инвестор по строительству ТЭЦ в Семее определится к концу ноября

Аким области Абай Берик Уали во время брифинга о социально-экономическом развитии региона, выразил надежду, что в холдинге «Самрук-Энерго» найдут инвестора для строительства ТЭЦ в городе к концу ноября.

«Нам ТЭЦ в Семее нужна как воздух. Координирует вопрос “Самрук-Энерго”, а мы занимаемся вопросами земли. С нашей стороны готово технико-экономическое обоснование. Надеюсь, что “Самрук-Энерго” до конца месяца найдут компанию, с которой будут строить», - заявил Уали.

Аким области сообщил, что «надеется, что все будет завершено в срок», имея в виду изначальные планы по окончанию строительства ТЭЦ к 2029 году.

«Ситуация экологическая будет усложняться. В Семее 46 котельных, и они все на угле. Если зимой нет ветра, то мы тут задыхаемся», - добавил он.

В качестве альтернативы, сообщил Уали, они рассматривают возможность использовать газ, который Россия планирует протянуть в Китай.

«Мы хотим, чтобы оно шло через Семей. Вы знаете, что у нас есть проблемы с газом, потому что тут газа нет. Мы будем возобновлять работу в этом направлении», - сказал он.

В апреле 2024 года Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трех угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. В сентябре 2024 года занимавший тогда пост министра энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется 10 сентября и что уже решены вопросы с льготным финансированием. По его словам, на первом этапе станция будет строиться по требованиям казахстанского экологического законодательства, а на втором – по европейским стандартам. В июле он говорил, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут сданы в эксплуатацию в 2028 году.

В начале декабря прошлого года аким Акмолинской области на брифинге в СЦК сообщил, что «активная фаза» строительства новой угольной ТЭЦ в Кокшетау начнется летом 2025 года. Однако позднее стало известно, что на ТЭЦ Кокшетау активная фаза строительства запланирована в конце 2025 и в 2026 году. Между тем сообщалось, что в Семее по строительству ТЭЦ-3 уже разработано ТЭО и идет разработка ПСД по строительству внешней инфраструктуры.

В мае 2025 года возникли проблемы с финансированием со стороны России, и Казахстан позже заявлял, что будет строить ТЭЦ в Кокшетау самостоятельно или рассмотрит вариант привлечения для всех трех ТЭЦ Китай и Южную Корею.

Позднее, в октябре, председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов заявил, что Россия вновь рассматривается как источник финансирования строительства ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.

Все три ТЭЦ планируется ввести в эксплуатацию в 2029году.