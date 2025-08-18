Почти на четверть выросли продажи новых автомобилей в январе-июле

В январе-июле этого года в Казахстане продано свыше 125 тысяч новых автомобилей – на 23,4% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил «Қазақстанның Автокөлік Одағы».

При этом в июле было продано почти 20,2 тыс. машин – это лучший показатель в текущем году.

По данным автосоюза, восемь из десяти продаваемых машин – казахстанской сборки.

Самыми популярными марками у казахстанцев в январе-июле были Hyundai (на автомобили этой марки пришлось 22,3% продаж), Chevrolet (доля 13,9%), Kia (10,8%), Jetour (6,9%), Chery (6,8%), Haval(5,5%), Changan, Jac и Geely (все с долей по 4,7%) и Toyota (4,4%).

На автомобили китайских брендов пришлось не менее 37,2% доли рынка.