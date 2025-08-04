Аэропорт Туркестана планируют передать в доверительное управление отечественной компании

Вьетнамский инвестор отказался от этого
Международный аэропорт Туркестана планируется передать в доверительное управление отечественной компании Alpha Sky, с которой сейчас ведутся переговоры, сообщает Kazinform.
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