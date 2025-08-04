Аэропорт Туркестана планируют передать в доверительное управление отечественной компании

Международный аэропорт Туркестана планируется передать в доверительное управление отечественной компании Alpha Sky, с которой сейчас ведутся переговоры, сообщает Kazinform .

Аэропорт остается убыточным, расходы не покрываются за счет текущего пассажиропотока и грузооборота. Поэтому, как отметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, было решено передать его в доверительное управление, чтобы повысить экономическую эффективность, расширить международные маршруты и модернизировать инфраструктуру.

В сентябре прошлого года соответствующий меморандум был подписан с вьетнамской компанией Sovico Group, но, как выяснилось, стороны не сошлись в условиях и инвестор отказался от участия.

Будущий управляющий аэропортом должен запустить новые направления, увеличить поток туристов и пассажиров, нарастить объем грузоперевозок и вывести аэропорт в зону прибыльности в течение трех лет.

Международный аэропорт Туркестана был открыт в 2020 году.