Также будет разработана концепция СЭЗ в Жамбылской области
Бектенов поручил разработать концепцию создания СЭЗ «Евразия» в Уральске до 20 декабря
Тамара Вааль, Астана, Власть

Концепция создания специальной экономической зоны по индустриальному торгово-логистическому комплексу в Жамбылской области и центру трансграничной торговли «Евразия» в Уральске будет разработана министерством промышленности и строительства до 20 декабря. Такое поручение дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов.

«Министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами в срок до 20 декабря разработать концепцию создания СЭЗ по индустриальному торгово-логистическому комплексу (в Жамбылской области – В.) и центру трансграничной торговли «Евразия», - поручил Бектенов.

Кроме того, министерство транспорта должно взять на особый контроль реализацию проекта по строительству контейнерного хаба в порту Актау. О результатах работы планируется доложить к концу первого квартала 2026 года.

Как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, в центре трансграничной торговли «Евразия» возле аэропорта Уральска акимат Западно-Казахстанской области планирует реализовать 16 инвестпроектов на 140 млрд тенге по производству строительных материалов, мебели, стекла, оборудования нефтегазового сектора, по переработке автомобильных шин, резины, пластмасс и катализаторов.

«Ведутся работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры. По внешней инфраструктуре работы завершены, по внутренней – разработана проектно-сметная документация», - отметил министр.

Ранее сообщалось, что центр будет запущен в 2026 году.

Индустриальный торгово-логистический комплекс, расположенный возле пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек» в Жамбылской области, является частью международного коридора Западная Европа – Западный Китай. По словам Шаккалиева, в марте была определена управляющая компания – ТОО «ROMSEY HOLDINGS KZ», и на сегодняшний день она уже завершила разработку технико-экономического обоснования, подготовила генплан, выполнила зонирование территории и обеспечила подъездные пути.

«Сформирован пул из 18 инвестиционных проектов на сумму $385,2 млн. Проекты охватывают сферы строительства, промышленности, сельского хозяйства, торговли, туризма и медицины», - проинформировал министр.

По его данным, акимат Жамбылской области проводит работу по расширению территории комплекса с 50 до 150 га, и после завершения этой работы индустриальная зона будет преобразована в специальную экономическую зону. Запуск комплекса также запланирован на 2026 год.

