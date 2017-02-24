Телеобзор: Бедные рыжики! Бедные мы!

Однообразный пейзаж отечественного телевидения на неделе озарил очередной выпуск ток-шоу «Давайте говорить» с Майей Бекбаевой. Редакторы программы вознамерились развенчивать народные суеверия, для чего в студию - исходя из какой-то извращенной логики - пригласили целителя, космоэнергета и астролога. Голос разума через это многоголосие так и не пробился.

Эзотерика на казахстанских каналах всегда находила и находит своего зрителя. КТК, например, уже второй сезон транслирует мистическую докудраму на казахском языке, а «Хабар» ограничивается вот такими разовым акциями. 40 минут эфирного времени ток-шоу стали концентрированным выражением практически всех невнятных предубеждений постсоветского общества. Лейтмотивом программы стало справедливое замечание ведущей о том, что «суеверность от образования не зависит, так же как и от занимаемой должности». И если в самом начале программы точность этого высказывания еще вызывала сомнения, к ее концу недоумение благополучно рассеялось.

Немало этому поспособствовал приглашенный на ток-шоу в качестве гостя врач-невролог Куаныш Абенов. Сначала молодой человек еще пытался вставить в дискуссию хоть какое-то рациональное зерно, напоминая эзотерикам высокого порядка о механизмах человеческой психики и эффекте плацебо, но спустя некоторое время и он вошел в раж. Наверное, сказалась энергия сидящего напротив космоэнергета - иначе объяснить это врачебное откровение довольно проблематично.

«Например, рыжий пациент - это не к добру. Значит, ночь точно пройдет неспокойно, будет очень много пациентов. Или, например, нельзя брать на дежурство с собой какие-то развлекательные вещи - книги, диски с фильмами, гаджеты. Потому что тоже поток пациентов просто не даст тебе расслабиться. Еще, бывает, в приемном отделении выключают свет. Это не я, это медсестры. Чтобы не привлекать пациентов», - бодро рассказывал гость, то и дело прерываемый всеобщим хохотом и криками ведущей «Бедные рыжики! Бедные рыжики!».

Другим любопытным персонажем ток-шоу стала религиовед Татьяна Липина. Девушка, не в обиду ей будет сказано, на религиоведа походила самую малость. Это не значит, разумеется, что религиоведы не могут быть субтильными девушками с массивными нашейными украшениями, не менее внушительными по размеру серьгами и кольцами на каждом пальце - просто именно из ее уст прозвучало совершенно нехарактерное для людей науки заявление. Гостья решила прокомментировать историю, рассказанную одним из главных героев, о том, что из-за приснившегося ему плохого сна мужчина отменил многообещающую поездку по работе.

«Дело не в том, что здесь наблюдается сверхъестественное вмешательство сил, нет. Вот в вашем конкретном случае можно сказать о том, что, возможно, в вашем организме назревали какие-то процессы вирусов, заболеваний… И мозг, анализируя состояние организма, дал вам установку в виде сна» - выдала религиовед. Уж кто бы мог подумать, что специалист из такой специфичной научной сферы сможет еще и уверенно толковать сновидения.

Другой представитель отечественной науки (в титрах не было указано конкретной области), Газизат Имакова, оказалась специалистом в иной сфере. Она с удовольствием разъяснила всем присутствующим разницу между суеверием и предчувствием: «Суеверие - это придуманное, а предчувствие - это тот сигнал, который посылает организм, это из когнитивного опыта». Пожалуй, это была единственная реплика Имаковой за все время ток-шоу, и очень жаль, что она оказалась именно такой.

Хоть как-то противостоять абсурду в студии пыталась психолог, чье имя внимательный зритель узнал лишь в самом конце - до этого ей не давали говорить дольше нескольких секунд. Ирина Страздина исчерпывающе охарактеризовала людей, чья суеверность играет с ними плохую шутку - это внушаемые люди, которые сомневаются в себе и любыми способами пытаются себя оправдать или что-то скрыть. Люди образованные, напротив, предпочитают искать причинно-следственные связи и обращаются к специалистам, продолжала она. Но это была не та программа, где подобное высказывание могли бы воспринять адекватно. Космоэнергет Клавдия Селезнева тут же выпалила в ответ, грозя кому-то воображаемому указательным пальцем: «На одного психолога нужно пять психологов, поверьте мне!». Страздиной не оставалось ничего иного кроме как снисходительно улыбаться, и в улыбке этой, что-то подсказывает, читалось намерение впредь в подобных антинаучных шоу не участвовать.

Вообще упомянутый выпуск «Давайте говорить» вполне пригодился бы тем, кому не лень забивать себе голову совершенно ненужными знаниями. Знал ли кто до этого ток-шоу, что хоккеисты «наказывают» свои клюшки в унитазе, чтобы на следующей игре начать забивать? А, может, кто-то подозревал, что в юности Майе Бекбаевой напророчили венец безбрачия? Удивительно еще, что ни один из отечественных интернет-ресурсов не сделал из этого признания известной телеведущей грандиозную новость - подобно той, что написали про Баян Есентаеву, загорающую нынче на Мальдивах.

Изначально создатели ток-шоу прямо таки излучали «общественно-социальный» пафос - тут тебе и насилие над женщинами, и проблемы отечественной педиатрии, и неполные семьи обсуждали. Теперь программа исследует, главным образом, light -темы: милосердие, добро, Астана балет, Универсиада, любимые песни детства, детская мода, патриотические песни и, наконец, «не могу выйти замуж». «Давайте говорить» стало походить на глянцевый тележурнал, чьи темы ограничены самим форматом, а не фантазией редакторов или, упаси Господи, государственной идеологией. Последняя не испытывает ни малейших проблем от того, что в эфире национального телеканала эксперты обсуждают не сохранность пенсионных накоплений, а трактуют сновидения человека, который отчаянно боится брать на себя ответственность за собственную жизнь.