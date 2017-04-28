Телеобзор: «Когда бы людей уважали…»

На неделе в сети появилось видеоинтервью известного медиа-бизнесмена Арманжана Байтасова, где он посетовал на то, что на российском телевидении не примелькался ни один из отечественных деятелей, способных отстаивать там наши интересы. Арманжан Мерекеевич и не знал, что за несколько часов до этого интересы выходцев из Центральной Азии на главном российском телеканале пришлось защищать неизвестной бабушке из Иркутска.

Беседа между Арманжаном Байтасовым и Софией Баеш на портале 365info.tv началась с животрепещущего для некоторых вопроса о том, что известный в Казахстане бизнесмен делал на одной фотографии с Владимиром Соловьевым, не менее известным российским телепропагандистом. Байтасов выразил искреннее недоумение по поводу того, какое большое значение, оказывается, имеет его частная жизнь для множества людей. Из ситуации последовали выводы: «Я понял, что нужно более внимательно следить за тем, что ты говоришь, и с кем ты фотографируешься», - сказал он, предупредив ведущую, что впредь может говорить медленнее обычного.

Чуть позже Байтасов заявил, что хочет расставить все точки над i, и не жалеет о совершенном. Это злополучное фото, дескать, раскрыло ему глаза на то, что происходит в Казахстане: «Я увидел очень много агрессии. Меня беспокоит накал страстей в нашем обществе», - отметил он.

Дальше - больше. Байтасов, отвечая на вопрос, принялся рассуждать на тему того, почему в Казахстане на сегодняшний день нет журналиста, которого можно было бы считать высокопрофессиональным пропагандистом. Сей факт вызывает у него лишь сожаление. Объяснил он его незамысловато - такой уж народ казахстанцы, не хотят наши граждане светиться на публике и, тем более, высказывать свое мнение. Актуализировал, так сказать, известную поговорку «Молчание - золото».

«Я вот, честно говоря, давно не помню, чтобы кто-то из наших серьезных политиков или общественных деятелей выступал на больших российских каналах по проблематике, связанной с Казахстаном. По проблематике, связанной с отношениями России и Казахстана», - подчеркнул Байтасов. И оказался прав. Действительно, увидеть кого-то из отечественных политиков на российском Первом канале автору этих строк никогда еще не доводилось, однако же находятся и на тамошнем телевидении россияне, готовые встать на защиту казахстанских интересов.

Именно такая ситуация сложилась в среду в «Первой студии» Первого канала, когда тема программы была заявлена как «Гастарбайтер - ресурс или угроза?». Игорь Драндин, сопредседатель партии «Демократический выбор», сразу бросился с места в карьер: «Давно пора между Россией и странами Центральной Азии ввести визовый режим. Мигранты, которые приезжают сюда на работу, должны получать трудовую визу и желательно, чтобы она не была бесплатной». Далее он предложил как можно скорее подписать соглашение о реадмиссии, но и это не было самым страшным. Со ссылкой на Следственный комитет России голубоглазый молодой человек молвил: «Каждое пятое убийство и каждое второе изнасилование совершают мигранты».

Журналист Максим Шевченко первым не смог стерпеть и «кинул» в оппонента пару изобличающих реплик: «Что ты фашистскую пропаганду в прямом эфире Первого канала несешь! Геббельсовский базар прекрати!». Чуть позже Шевченко произнесет и вовсе душещипательный пассаж: «Мне жаль, что в этой студии нет ни одного таджика, киргиза или узбека. Как всегда в отсутствие мусульман, мы обсуждаем мусульман. Я готов представлять интересы мусульман, быть таджиком, узбеком или киргизом». Он особенно подчеркнул, что большинство трудовых мигрантов из Средней Азии - «честнейшие люди», но и «в огромном стаде не без паршивой овцы».

Александру Михайлову, члену Совета по внешней и оборонной политике России, «геббельсовский базар» тоже не понравился: «Если бы в казарме этот человек сказал бы то, что он сейчас сказал, он бы до дембеля чистил бы зубной щеткой сортиры, и заставили бы его делать это русские, белорусы и наши соотечественники». Военный пояснил, что по его данным лишь 3% преступлений в Российской Федерации совершают мигранты из стран Средней Азии и Прибалтики. Кроме этого, он особо подчеркнул, что большая часть мигрантов радикализируется, отнюдь, не на родине, а по приезду в Россию.

Политический аналитик Александр Сытин с Драндиным тоже не согласился, но по особым причинам. Он высказался в том духе, что если Россия введет визовый режим со странами Центральной Азии, она немедленно потеряет в их лице свое «мягкое подбрюшье». Такая физиологическая метафора вновь не понравилась Максиму Шевченко, который тут же начал громко возмущаться. Вспомнил Шевченко всуе и Казахстан, пытаясь доказать оппонентам, что в Центральной Азии историческая память об общем прошлом еще вполне себе жива.

Но пальму первенства в отстаивании интересов мигрантов из Средней Азии все участники политического ток-шоу единогласно отдали Евдокимовой Валентине Николаевне - бабушке в платочке из Иркутска, которой неожиданно досталось три минуты в прайм-тайм. «Вот когда бы о них (трудовых мигрантах - V) думали, тогда бы Россия жила спокойно. Когда людей бы уважали, почитали.. Сейчас плюют все друг на друга», - с горечью говорила пожилая женщина, вызвав истовый восторг у интеллектуалов в студии.

Шевченко к сказанному мало что мог добавить, но все же попытался: «Сколько вреда нам нанесли жулики с немецкими, американскими, французскими паспортами! Этот вред исчисляется сотнями миллиардов долларов», - заявил он, считая, видимо, что уж этот аргумент точно заставит россиян впредь «по-человечески» относится к представителям Средней Азии.

Так это или нет, казахстанские телезрители вряд ли узнают, хотя осведомлённость казахстанцев о том, что происходит в России, не стоит недооценивать. Едва ли у кого-то из нас не найдется знакомого, который Шахматову предпочитает Малахова, а Платонову - Соловьева. И пока, к сожалению, это вина лишь казахстанских теледеятелей.