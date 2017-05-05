Телеобзор: Как юрист почти стал артистом

«Я в детстве мечтал стать юристом и артистом. И обе мечты сбылись!», - пишет на своей странице в Facebook известный в интернетах юрист Жангельды Сулейманов. Действительно, к артистической карьере адвокат со стажем подошел практически вплотную - теперь он исполняет роль покинувшего Первый канал «Евразия» Руслана Смыкова в еженедельном остро-социальном ток-шоу.

В минувшую пятницу ближе к пяти часам вечера - не прайм-тайм, конечно, но и так неплохо - на экране Первого канала «Евразия» засияла улыбка Жангельды Сулейманова. Пару ему составила неизменный лауреат президентской премии в области СМИ Дарья Клебанова. «Интересный тандем ведущих», как эту пару тонко охарактеризовали на сайте канала, озвучил тему премьерного выпуска обновленного ток-шоу «Час Пик» - отношения между соседями.

Сценарий программы, ранее известной как «Родина», претерпел некоторые изменения. Во-первых, два соведущих отныне не должны исполнять роль заклятых врагов или, как минимум, людей с противоположными точками зрения. Во-вторых, тему для обсуждения теперь задают короткие сюжеты, которые демонстрируют гостям в студии в тот самый момент, когда ведущим нужно задать новый вопрос. Что осталось неизменным, так это место главного эксперта всех программ Первого канала - Дениса Кривошеева. Он, казалось, из этой студии даже не уходил.

Тема для премьерного выпуска была выбрана, прямо скажем, не самая острая, но не стоило, как оказалось, недооценивать участников ток-шоу. Наибольшую полемику среди них вызвал сюжет о нескольких бабульках, увлекающихся собирательством мусора или отличающихся особым состраданием к бездомным животным. Прежде чем явить их на экране, Сулейманов озабоченно обратился к приглашенному в студию врачу: насколько опасно для окружающих соседство с людьми, которые тащат к себе домой чуть ли бегемотов? Тот сообщил ведущему, что такое поведение квалифицируется как «вариант компульсивно-обсессивного расстройства». «Еще раз?», - наклонился к нему Сулейманов. «Компульсивно-обсессивное расстройство», - повторил спикер чуть ли не по слогам. Покачав головой, ведущему все же пришлось показать участникам почти подряд два сюжета о том, как такое расстройство выглядит.

После адвокат-телеведущий начал буквально допытываться у своих гостей, что нужно делать соседям с такими бабушками. Из уст юриста с многолетним опытом этот неоднократно повторяемый вопрос звучал, по меньшей мере, странно. В конце концов, отвечать, перекрикивая всех, пришлось психологу Ирине Волковой: «Жангельды, эта бабушка - больной человек. С ней нужно не бороться, а ее лечить. А если бабушкина болезнь нарушает права и границы других людей, то они вправе вызвать (участкового - V), составляется определенный протокол. Есть определенный алгоритм, когда таким людям оказывают помощь даже по принуждению».

Когда микрофон взял журналист Василий Шупейкин и тоже призвал недовольных таким соседством граждан без стеснения вызывать полицию, Сулейманов и вовсе наивно воскликнул: «То есть, Василий, вы считаете, что в таких случаях нужно вызывать 102?!». Опомнившись, он попытался всех перекричать: «Полиция не занимается такими вопросами! Полиция не занимается грязью!».

Так и не выяснив, чем занимается казахстанская полиция, дискуссия потекла в другом направлении. «От того, что эта бабушка умрет, вы извините меня - пусть это будет жестоко - не умрут многие другие люди <…> Мне, например, дайте автомат, я сам застрелю этих бабушек, которые кормят животных на улице (аплодисменты на фоне). Пусть забирают их домой к себе в койку, в постель, куда угодно…», - завершил свою мысль разгоряченный журналист Шупейкин.

Постельная тема продолжилась и в следующем сюжете, в котором пожилая женщина в платочке призывала правоохранителей оставить в покое проституток, расположившихся с ней по соседству. «Везде чисто стало, они убираются, даже нас защищают», - объясняла она. Сулейманов поспешил окрестить путан женщинами «с низкой социальной ответственностью», Клебанова в это время беспричинно радовалась тому факту, что слово «добро» никогда еще так часто не звучало в этом ток-шоу, а Кривошеев взялся оппонировать достопочтенному юристу, настояв на том, что проститутки оказались людьми с высокой социальной ответственностью.

Но проблема экономического обозревателя оказалась в другом - его куда больше беспокоят люди, сдающие свое жилье в аренду. И пока кто-то из зала призывал «изолировать» всех, кто мешает нормальному сосуществованию, у Сулейманова возник чисто юридический вопрос, который он, как ни странно, адресовал тому же Кривошееву: «По закону можно сдавать жилье посуточно?» «Касаемо этой бабушки, невозможно решить вопрос! Никто не вправе изъять эту квартиру и отправить ее в сумасшедший дом», - Кривошеев будто специально продолжал создавать иллюзию «глухого телефона».

Врач в этот момент решил продолжить тему девиц легкого поведения, оказавшихся «добрыми соседями»: «Женщины легкого поведения в нашем уголовном кодексе считаются криминальным элементом. У нас проституция не легализована!». Сулейманов не мог больше делать вид, что не имеет никакого отношения к законности и, наконец, выпалил: «Проституция разрешена!» «По закону нельзя сдавать в аренду проституткам…», - сказал он почти устало.

Казалось, в этот момент адвокат понял, что если бы чаще пользовался своими профессиональными знаниями, крика в студии стало бы на порядок меньше. Хотя цель программы, очевидно, не в том, чтобы стать площадкой для самой цивилизованной дискуссии в стране. Особенно той, чье название звучит как «Час Пик».