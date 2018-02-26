5 лиц недели: обновленная латиница

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана

Во вторник стало известно, что казахский язык на латинице будет выглядеть иначе – президент внес изменения в свой указ, которые утвердили отказ от апострофов и использование акутов. Третий за последние полгода вариант языковой реформы может не стать последним, предупредил в тот же день министр информации Даурен Абаев, но ожесточенных споров предложенный вариант пока не встретил и этим выгодно отличается от предыдущего варианта алфавита.

Куандык Бишимбаев, бывший министр национальной экономики

В суде над Куандыком Бишимбаевым в понедельник начались прения сторон. Обвинение потребовало для бывшего министра национальной экономики 12 лет лишения свободы, для других подсудимых – также реальные сроки. Бишимбаев в ходе своего выступления вновь отверг все обвинения и выразил удивление позицией прокуратуры, сочтя свою вину недоказанной. Приговор подсудимым вынесут в ближайшие дни.

Наталья Годунова, председатель Счетного комитета

Наталья Годунова сменила Нурмухамбета Абдибекова на посту председателя Счетного комитета Казахстана. Годунова многие годы проработала с Крымбеком Кушербаевым – в трех акиматах регионов и посольстве в Москве и только в последние несколько лет работает не под его началом – она была секретарем партии «Нур Отан», а с декабря прошлого года всего пару месяцев успела поработать членом Центризбиркома.

Тамара Дуйсенова, секретарь партии «Нур Отан»

Отправленная в отставку с поста министра труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на прошлой неделе стала секретарем партии «Нур Отан». Первый зампред партии Маулен Ашимбаев, тоже недавно назначенный, отметил, что Дуйсеновой должно помочь её знание социальной тематики.

Канат Бозумбаев, министр энергетики

В ходе коллегии министерства энергетики в пятницу глава ведомства Канат Бозумбаев сообщил, что добыча на Кашагане в этом году может достичь 11 млн. тонн нефти. Еще в начале февраля звучала цифра в 10 млн. тонн и новые данные могут оказаться не последними. Повышение прогноза добычи на Кашагане - хорошая новость для Казахстана и плохая для ОПЕК+ - группы стран, договорившихся о сокращении добычи для стабилизации нефтяных цен. Казахстан – один из участников сделки – пока не объяснил, как будет придерживаться сокращения добычи по итогам года.