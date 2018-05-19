Эксперты не видят возможность для медиа развиваться, пока государство не снизит свою роль

На IX центрально-азиатском форуме «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2018», прошедшем на неделе в Алматы, эксперты обсудили роль государства, общества и средств массовой информации в медиасфере.

Бекзат Рахимов, замдиректора департамента госполитики в области СМИ министерства информации и коммуникации, выступая с докладом о действующих инструментах государственного регулирования медиасферы, отметил, что министерство ведет постоянный мониторинг средств массовой информации. «Есть специальные государственные предприятия, которые занимаются постоянным мониторингом печатных и интернет средств массовых информации», – отметил Рахимов.

Он рассказал о нарушениях, выявленных в интернете и социальных сетях. К таким, например, он отнес партнерские публикации в крупных интернет СМИ, где размещаются фотографии с коротким и емким текстом, способные вызывать негативный резонанс среди посетителей сайта. «Такими «кричащими» названиями привлекается внимание», – уточнил он. Заведомо ложная информация также распространяется и в социальных сетях. Громкие заголовки рекламных объявлений переводят читателей на другие сайты, ничего в себе не содержащие или переводящие на тизерные сети, где представлена только реклама различных услуг и товаров.

Бекзат Рахимов рассказал, что лично столкнулся с примером недобросовестной рекламы в интернете. «Фотографию и персональные данные моей супруги использовали для рекламы определенных лекарств», - поделился он.

Кроме этого, он обратил внимание собравшихся на допущенные ошибки со стороны владельцев ряда телеканалов и интернет ресурсов. Они распространяли персональные данные лиц, позволяющие установить личность несовершеннолетнего, пострадавшего от противоправных действий. В качестве примера он привел репортаж, который получил широкую огласку, про несовершеннолетнего, в отношении которого были совершены насильственные действия сексуального характера, а также материал про ребенка, найденного в мусорном контейнере.

При выявлении подобных случаев государство рассылает уведомительные письма с просьбой устранить нарушения. Только в случае не устранения принимаются меры по ограничению доступа к той или иной информации, добавил Рахимов.

«Крайние меры государственные органы принимают в виде ограничения доступа не в отношении средств массовой информации, а в отношении конкретной информации», – подчеркнул он при этом.

«Роль государства в медиасфере будет уменьшаться пропорционально усилению процесса саморегуляции сферы», – уверен Рахимов.

Казахстанский журналист Дмитрий Шишкин в своем выступлении объяснил, почему он считает, что государство, официальные медиа и правительство негативно влияют на формировании медиасферы.

Он убежден, что в Казахстане существует слишком большое количество средств массовой информации. В стране с населением в 17 миллионов человек – маленький рекламный рынок. Объем данного рынка составляет порядка 40 млрд. тенге, проинформировал Шишкин.

В сравнение он привел рынок России, где показатель ВВП больше казахстанского в 9 раз, а рекламный медиарынок больше в 45 раз. В этой ситуации Шишкин видит только два выхода: либо количество СМИ уменьшится, либо они останутся в 5 раз беднее российских.

Объем государственного заказа только по линии министерства информации составляет около 40 млрд. тенге, что равняется всему рынку рекламы в стране. Данный факт говорит о большом уровне участия государства в медиасфере, отметил эксперт. В этот список не включаются региональные издания, которые спонсируются местными органами власти. К тому же не учитываются объемы рекламы от крупных государственных или квазигосударственных предприятий, отмечает он.

Шишкин считает, что госзаказ для основной массы изданий невыгоден, так как предлагаемые цены никак не соответствуют рыночным. Материалы, подготовленные по заказу, как правило, никто не читает. В связи с этим до сих пор продолжается практика насильственной подписки на государственные печатные издания.

«Я часто сталкиваюсь с чиновниками, которые вполне искренне удивляются: «почему

у нас такие плохие средства массовой информации?» или «почему у нас такие плохие журналисты?». У нас обрушен рекламный рынок из-за несвободной, подконтрольной государству экономики, существующие средства массовой информации беднеют, государство продолжает плодить новые издания и телеканалы, журналисты распространяются в этом огромном количестве средств массовой информации, тем самым концентрация хороших журналистов в одном издании крайне мала, и мы имеем, что имеем», – рассказал Дмитрий Шишкин.

Диана Окремова, директор «Правового медиа-центра», поделилась исследованием государственной информационной политики в средствах массовой информации.

Она отметила, что 2017 год для государственного информационного заказа оказался рекордным – на него было потрачено 54 млрд. тенге бюджетных средств. Главной причиной такого количества государственного заказа является реклама EXPO-2017 за рубежом, объясняет эксперт.

Лидерами по объемом потраченных на госзаказ средств в 2017 году оказались Алматы, Алматинская область и Астана. Наименьшее количество заказов было в Мангистауской и Костанайской областях.

Среди получателей государственного информационного заказа в 2017 году лидерами остались телерадиокорпорация «Казахстан» и агентство «Хабар» - на них приходится 60% всего государственного информационного заказа, подчеркнула Окремова.

Директор «Правового медиа-центра» отмечает, что в государственном информационном заказе сложились тенденция перехода в интернет. Еще одной тенденцией является сам процесс распределения заказов, который становится менее прозрачным и, соответственно, коррупциогенным. При проверке госзаказов в регионах было найдено несколько фирм, которые занимаются стиркой белья или ремонтом автомобилей, и данные компании занимаются пропагандой в стране, с сожалением отмечает Окремова.