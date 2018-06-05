В Алматы около 500 человек в день обращаются в больницы из-за подозрений на менингококковую инфекцию

В Алматы в среднем около 500 человек в день обращаются к медикам с подозрением на менингит, такое же количество звонков поступает в службу скорой медицинской помощи, заявил во вторник на брифинге руководитель управления здравоохранения города Серикбол Мусинов.

«В среднем доходит до 500 человек в сутки. В приемном отделении мы развернули 10 постов, привлекли специалистов с соответствующих территориальных поликлиник. Аналогичная работа во взрослой инфекционной больнице. Лекарственными средствами все наши медицинские организации и бригады скорой помощи полностью обеспечены. Также в детском центре неотложной медицинской помощи в случае необходимости подготовили посты оказания консультативной помощи. Коечный фонд достаточный, перегрузки нет. На уровне амбулаторно-поликлинических организаций Алматы проводятся активные профилактические работы, в том числе подворовые обходы», - сообщил Мусинов.

Сколько человек возвращается домой с неподтвержденным диагнозом, спикер не уточнил. Как рассказал руководитель управления здравоохранения, в обычные дни на станции скорой медицинской помощи работает 177 бригад, сегодня их 188, работающих в круглосуточном режиме. Руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова рассказала, что в службу скорой помощи в обычные дни в среднем поступает 180 звонков, из-за паники сегодня количество звонков доходит до 500.

«Но сейчас идет на спад, количество обращений лиц с подозрениями на менингококковую инфекцию меньше», - уточнила она после окончания брифинга. Пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Гаухар Нокербекова подтвердила Vласти увеличение звонков, но отметила, что многие из них имеют информационный характер.

Получить данные о том, сколько людей возвращается домой после обращения в инфекционные клиники, Vласть не смогла. Пресс-секретарь управления здравоохранения Алматы Лейла Ахметова не ответила на звонки и сообщения Vласти.

В Алматы на 4 июня зарегистрировано 48 случаев подозрения на менингококковую инфекцию, из них 32 подтвердились, остальные находятся на исследовании. Из 32 заболевших шестро скончались, включая двух детей. При проведении эпидемиологического расследования определено 96 очагов, в том числе 80 домашних. Всего, по данным управления, обследовано более 3600 контактных лиц, выявлено 10 носителей. На сегодняшний день назначена профилактика 2256 человек, из которых 2084 завершили ее, 12 продолжают антибиотикопрофилактику.

Представители управления здравоохранения города считают, что причинами летальных исходов во всех случаях являлось несвоевременное обращение за медицинской помощью, обращение за консультацией к частнопрактикующим врачам, недооценка состояния и несвоевременная дифференциальная диагностика менингококковой инфекции медработниками частных центров. Также в двух случаях летального исхода среди детей, управление предполагает, что повлиял фактор переохлаждения во время посещения бассейнов. Мусинов рекомендует при первых симптомах звонить в поликлинику по территориальному обслуживанию, чтобы в первую очередь приехали терапевты из поликлиники. Во вторую очередь, при высокой температуре, он советует звонить в «103». Далее бригада скорой помощи окажет экстренную помощь и транспонирует в клинику.

Спикеры рекомендовали беречься от переохлаждений, ограничить посещение массовых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

29 мая с аналогичным призывам к алматинцам уже выступал департамент охраны общественного здоровья города.

Между тем на выходных в городе (на открытых площадках) прошло два фестиваля - «Вкусная Алма-Ата» и The Spirit of Tengri.

В алматинской школе плавания «Дети моря» Vласти рассказали, что количество посещающих занятия детей в последние дни уменьшилось. Во Дворце школьников отметили, что массовые мероприятия, летний лагерь и занятия в бассейне приостановлены по приказу Минздрава до 18 июня, а занятия в кружках проходят в рабочем порядке. Пресс-служба сети ТРЦ MEGA не смогла оперативно ответить на запрос Vласти о том, снизилась ли посещаемость центров в последние дни.

В городе до 18 июня не будут работать пришкольные и оздоровительные летние лагеря.

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