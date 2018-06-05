Носить маски, чтобы не заболеть менингитом, рекомендует главный санитарный врач страны

В связи с участившимися случаями заболевания менингитом, главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин рекомендует гражданам надевать медицинские маски в общественном транспорте. Он также попросил заболевших казахстанцев не ездить в автобусах и не посещать массовые мероприятия и места скопления людей.

«Особенно в час пик, когда едем в транспорте, там действительно мы чуть ли не в затылок друг другу дышим. Поэтому мы рекомендуем надевать одноразовые маски. Или, если это многоразовая маска, после поездки эту многоразовую маску нужно горячим утюгом погладить или постирать», - порекомендовал Бекшин во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

Он также напомнил, что одноразовые медицинские маски можно использовать максимум в течение трех часов, после чего «она уже не годна к употреблению», и ее нужно заменить.

«Поэтому рекомендуется через каждые два-три часа менять эти маски. Говорят, что надевать маски должны больные люди. Больные люди не должны ездить в общественном транспорте, они не должны посещать различные мероприятия и места (массового скопления людей – V). Маски должны надевать, чтобы не заболеть. Я считаю, что в метро в часы пик - это нормально», - заявил Бекшин.