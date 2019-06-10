А была ли эвтаназия? В Нидерландах умерла 17-летняя жертва изнасилования

Новость со ссылкой на российскую Lenta . ru дали и казахстанские СМИ с тем лишь отличием, что Лента позже выпустила опровержение фейковой новости, а местные СМИ – нет.

Первыми о недостоверности информации высказались The Guardian. Они полагают, что фейк распространило новостное агентство Сеntral European News, которых уже обвиняли в непрофессионализме и которые в этом году проиграли суд против издания BuzzFeed, назвавшем его «королем фейковых новостей».

Напомним, что 4 июня историю о том, что врачи помогли девушке уйти из жизни, так как в Нидерландах это формально разрешено с 17 лет, растиражировали многие крупные СМИ.

На самом деле семнадцатилетняя Ноа Потховен, которая в течение нескольких лет лечилась (иногда принудительно) от тяжелой депрессии и анорексии и ранее свершала попытки покончить с собой, умерла в родительском доме в Арнеме 2 июня.

На самом деле никакой официальной информации о причине смерти девушки не поступало ни от ее родителей, ни от врачей. Клиника Levenseinde в Гааге, в которой якобы Ноа прибегла к эвтаназии, не стала комментировать ситуацию по соображениям конфиденциальности. Но чтобы «положить конец ложным сообщениям», она выпустила заявление от имени друзей девушки: «Ноа Потховен умерла не от эвтаназии. Чтобы прекратить свои страдания, она перестала есть и пить». На уже удаленной странице в Instagram сама Ноа писала, что, по приблизительным расчетам, умрет в течение 10 дней.

Для этого, согласно информации, которую удалось выяснить The Guardian, в доме родителей врачи установили больничную кровать. Они, как и члены семьи Потховен, согласились не кормить и не поить ее насильно, лишь обеспечивая девушку обезболивающими, чтобы облегчить ее страдания.

В своей автобиографии «Побеждать или учиться», опубликованной в прошлом году, Ноа рассказала, что впервые подверглась сексуальному домогательству на детской вечеринке в возрасте 11 лет, через год это повторилось, а затем она была изнасилована двумя мужчинами, когда ей было 14 лет. Долгое время Ноа стыдилась рассказывать о случившемся кому бы то ни было, страдая от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии. Никто не понимал, в чем причина её болезней; родители узнали о происходящем с дочерью, когда случайно наткнулись во время уборки на её прощальные письма.

В 2017 году – это последний год, за который имеются открытые данные, – 4% от всех смертей в Нидерландах – 6091 человек – были результатом эвтаназии. Более 80% имели неизлечимый рак, неврологические расстройства, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких. Только 1% имел психические расстройства и всего одному человеку из этого числа было меньше 18 лет.