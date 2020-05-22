Рудник «Нурказган» в Карагандинской области закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса

В Карагандинской области принято решение о закрытии рудника «Нурказган», принадлежащего корпорации «Казахмыс», из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу в ходе брифинга главный санитарный врач региона Канат Аскаров. На данный момент там заболело COVID-19 133 работника.

«На территории Карагандинской области имеется очаги, которые на сегодняшний день определены карантинной зоной, – это поселок Ботакара Бухар-Жырауского района, а также одно из крупнейших предприятий градообразующих в Бухар-Жырауском районе – рудник «Нурказган» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс», - сказал Аскаров.

Он сообщил, что по состоянию на 21 мая среди работников данного рудника зарегистрировано 133 случая коронавирусной инфекции. 54 заболевших проживают в городе Темиртау, 65 человек – в Караганде и 14 – в Бухар-Жырауском районе. В общей сложности число контактных составляет 1515 человек, из них близких контактов – 244 человека, потенциальных контактных – 1271 человек.

«Главным государственным санитарным врачом Бухар-Жырауского района вынесено постановление о карантине на данном объекте. «Нурказган» на сегодняшний день приостановил свою деятельность до 1 июня. Сейчас согласно плану мероприятий проводятся противоэпидемиологические мероприятия», - подчеркнул Аскаров.

В целом, по информации главного санитарного врача области, с 20 марта по 21 мая в регионе зарегистрировано 455 случаев коронавирусной инфекции, из них три летальных исхода, выздоровели 170 человек. За последние сутки прирост составил 43,3% или 130 заболевших.

«У 130 пациентов ПЦР-диагностика определила COVID-19. Эти случаи выявлены в ходе скрининга и обследования людей из числа близких контактов с заражёнными. Все пациенты госпитализированы в инфекционные стационары. В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. В очагах заражения проводятся дезинфекционные работы», - говорится в сообщении на сайте акимата Карагандинской области.

Накануне корпорация «Казахмыс» опубликовала на своем сайте сообщение, в котором указывается, что первый случай коронавирусной инфекции на руднике «Нурказган» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Карагандацветмет», что в 70 км от Караганды, зарегистрирован 6 мая.

«Был выявлен один заболевший, трое близко контактных и 21 потенциально контактировавших работников, которые были помещены на карантин», - проинформировали в корпорации.

При этом с начала введения режима ЧП в стране и режима карантина «на руднике проводились и ведутся на постоянной основе все предусмотренные предупредительно-профилактические мероприятия». После выявления первого случая заражения руководством компании было принято решение о тестировании работников рудника, контактировавших с заболевшими.

«По итогам данного обследования и самообращения работников в медицинские учреждения было выявлено 35 случаев», - сообщали в компании накануне.

Всего вместе с подрядчиками на руднике работают более 1100 человек.

Производственный цикл на руднике приостановлен, проводятся только ремонтные и профилактические работы, в которых заняты 100 человек. Они работают в 12-часовую смену, а проживают в отдельном санатории.

Тестирование сотрудников рудника продолжается, в компании намерены охватить ПЦР-диагностикой 100% персонала.

«Кроме того, обязательное прохождение ПЦР включено в требование к подрядным организациям. Работники с отрицательными результатами отправляются в очередные трудовые отпуска для нахождения на самоизоляции. С 1 июня текущего года рудник «Нурказган» переходит на вахтовый метод работы с соблюдением всех дополнительных санитарных предписаний уполномоченного органа, что позволит в значительной степени минимизировать риски заболеваний КВИ», - проинформировали в компании.