Причиной гибели тюленей на Каспии стала пневмония – Минэкологии

Комитет рыбного хозяйства министерства экологии и геологии природных ресурсов назвал причину гибели тюленей на Каспии в ноябре прошлого года. Гибель вызвала пневмония, которая развилась на фоне снижения иммунитета из-за загрязнения среды обитания.

Как напомнили в ведомстве, с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 172 туши мертвых тюленей. Для выяснения причин гибели тюленей комитетом рыбного хозяйства были привлечены Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, а также департамент экологии Мангистауской области, территориальные подразделения комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ.

«По итогам заключения рабочая группа, состоящая из представителей научных организаций и компетентных государственных органов, пришла к выводу, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 г. являлась вирус-ассоциированная острая пневмония в результате вспышки смешанной гриппозной и морбилливирусной инфекции в период осенней концентрации животных в казахстанской части моря», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что хрническое отравление морских животных иммунотоксическими элементами и соединениями способствует их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета и общей резистентности организма.

«Таким образом, причиной гибели каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года, являлась пневмония, обостренная из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания», - заключили в комитете рыбного хозяйства.

Ранее в Минэкологии считали, что причиной гибели тюленей в Каспийском море мог стать выброс сероводорода.