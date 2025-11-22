В Астане задержана активистка Жанар Секербаева

В субботу, 22 ноября, в продуктовом магазине по адресу Желтоксан, 32 была задержана соосновательница движения Feminita Жанар Секербаева. Ей пытаются вменить мелкое хулиганство.

В пятницу, 21 ноября в столице проходила презентация исследования Education Communit и круглый стол о том, как дискриминация ЛГБТКИА+ влияет на развитие и международный имидж Казахстана. Во время мероприятия прибыла полиция и настроенные против ЛГБТКИА+ женщины и попытались сорвать встречу. В итоге перебранки был задержан исследователь Ардж Турсынкан. Ему вменили административное правонарушение по статье “Мелкое хулиганство”. Он был оштрафован на 78 тысяч тенге и выпущен в субботу.

Как сообщили редакции “Власти” активисты Feminita, в субботу днем Секербаева вместе с другими активистами находилась в кафе, в которое снова пришли женщины, выступающие против ЛГБТКИА+, среди них была и Зиуар Жуманова, известная как неравнодушная многодетная мать. В кафе был задержан Темирлан Баймаш, активист queer.kz.

В посте queer.kz говорится о том, что «Зиуар и другие женщины ворвались в кафе и применили физическую силу, в том числе к официантам. Эти женщины ругались матом в кафе».

После этого активисты ушли в другое кафе, но туда приехала полиция. Жанар Секербаева вышла в магазин, где и была задержана. Ее доставили в управление полиции района Сары-Арка по адресу: Ауэзова, 40. Там сейчас собрались активисты движения, представитель акимата Дамир Хисматуллин сообщил им, что их могут задержать, и предупредил об административной и уголовной ответственности.