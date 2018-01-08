Центральная Азия в 2018-м: Активное сотрудничество, экономический рост, водная проблема

Казахстанский совет по международным отношениям вместе с рядом экспертов в очередной раз представил обзор десяти самых важных событий, которые произойдут в Центральной Азии в 2018 году. Как заявил в понедельник на площадке в службе центральных коммуникаций председатель совета Ерлан Карин, из положительных трендов - страны выйдут на позитивную динамику экономического роста, также стоит ожидать усиления сотрудничества между государствами региона. В то же время эксперты ожидают ухудшения ситуации с терроризмом и нового витка проблем в Афганистане.

Выход стран региона на позитивную динамику экономического роста

Согласно текущей мировой экономической конъюнктуре, ситуации в регионе и показателям, свидетельствующим об укреплении экономической активности, в 2018 году ожидается продолжение экономического роста в странах Центральной Азии. По оценкам Всемирного банка, в Европе и Центральной Азии экономический рост в среднем составит 2,7%. Средние темпы экономического роста в Казахстане составят около 2-3%, в Кыргызстане 3-3,5%, Таджикистане 5-6%, а в Узбекистане и Туркменистане – около 6%. Вместе с тем эксперты отмечают, что в Кыргызстане успехи экономической сферы в большей степени будут зависеть от эффективности экономической политики правительства и политической стабильности в целом.

«Тем не менее, - отмечает Карин, - общая динамика в этом году должна сложиться достаточно положительно. На это будут, в основном, влиять внешние факторы – это сохранение роста цен на энергоносители. По разным данным, цена на нефть будет колебаться (в коридоре) 55-70 долларов за баррель. Но сохранение в этом диапазоне позволит стабилизировать и дальше, более уверенно вести экономическую политику».

Активизация центрально-азиатского сотрудничества

В 2018 году, по мнению экспертов, страны Центральной Азии будут искать новые пути кооперации и переосмысления собственных позиций в международных и региональных процессах. Следует ожидать запуска новых форматов и региональных консультаций, направленных на укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии. Вместе с тем сотрудничество в регионе будет развиваться в основном в формате двусторонних или трехсторонних взаимодействий: «Казахстан - Узбекистан», «Кыргызстан - Узбекистан», «Казахстан - Кыргызстан», «Узбекистан - Кыргызстан», «Казахстан – Узбекистан – Туркменистан». При этом важно понимать, что каждая из стран региона закладывает собственные цели и видение, которое будет влиять на динамику сотрудничества.

«В 2018 году мы думаем, что страны Центральной Азии продолжат поиск осмысления и выхода на более устойчивую форму взаимодействия. Если это сохранится, то возможно, в 2018 году лидеры стран Центрально Азии впервые соберутся за долгие годы в многостороннем формате. Возможно, это не будет официальная встреча, возможно это будет носить неофициальный формат, но, тем не менее, это будет каким-то важнейшим событием.

…. Но локомотивом будут выступать отношения между определенными ключевыми странами региона. Но, тем не менее, я думаю, что уже появился определенный запрос на то, чтобы страны региона стремились к выработке более устойчивых механизмов взаимодействия», - считает Карин.

Электоральные процессы в Центральной Азии и России

Для стран центрально-азиатского региона основным электоральным событием в 2018 году станут президентские выборы в России. Учитывая стратегический характер взаимоотношений между Россией и странами региона в сфере безопасности, политики, экономики, значение будут иметь не только итоги выборов, а риторика и заявления в ходе предвыборной кампании, которая будет косвенно или напрямую формировать контуры дальнейших действий Москвы в регионе.

Также ожидаются парламентские выборы в Туркменистане, но они не будут иметь большого резонанса в регионе. При этом для экспертного сообщества особый интерес вызывают внутриполитические процессы в Кыргыстане. Следующий год будет первым годом деятельности Сооронбая Жээнбекова на посту президента страны. В связи с этим характер и содержание внутриполитической ситуации в стране будет зависеть от устойчивости тандема «президент – премьер-министр». Нельзя также исключать возвращения бывшего лидера Кыргыстана Алмазбека Атамбаева в активную политику, что тоже способно повлиять на расстановку политических сил в стране.

«В связи с этим, некоторые, в том числе, кыргызские эксперты, не исключают сценария досрочных выборов в парламент Кыргызстана», - подчеркнул Карин.

Также будут иметь значение выборы в Афганистане, которые уже несколько лет подряд откладываются из-за непростой военно-политической ситуации. При этом независимо от того, пройдут выборы в Афганистане в 2018 году или опять будут отложены, это будет отражаться на общем уровне политической ситуации в этой стране, поскольку, с одной стороны, перенос выборов продолжает негативно сказываться на накоплении недовольства, с другой – проведение выборов в таких условиях может еще больше усилить напряженность.

«Желтый уровень» террористической угрозы в регионе

В связи с изменением военно-политической ситуации в Сирии и Ираке, страны региона могут столкнуться с угрозой возвращения бывших боевиков из этих стран. По данным различных аналитических организаций, на территории Сирии и Ирака в составе различных террористических группировок, не только ИГИЛ, было около 5 тысяч выходцев из стран Центральной Азии. По разным данным, несколько сотен из них предпринимают попытку возвращения в регион. В 2017 году эксперты также отмечали тенденцию активного участия выходцев из стран Центральной Азии в радикальной деятельности на территории других стран – в России, странах Западной Европы и США. Кроме того, сохраняющаяся угроза активизации так называемых «спящих» радикальных течений внутри стран региона, заставит центрально-азиатские республики уделять больше внимания этим вопросам и активно взаимодействовать, как между собой, так и с игроками вне региона для выработки более эффективной стратегии противодействия.

«Иными словами, 2018 год будет очень напряженным в плане отражения новых угроз для безопасности стран Центральной Азии», - уверен председатель совета.

Усиление «афганского фактора» в регионе

Военно-политическая обстановка в Афганистане остается сложной, и имеет тенденцию на ухудшение в 2018 году. В свою очередь это усилит «афганскую проблематику» в международной и региональной повестке безопасности. Согласно последнему отчету Миссии ООН в Афганистане, число мирных жителей, погибших в 2017 году от вооруженных конфликтов достигло рекордной отметки – почти 18 тысяч человек. Это наиболее высокий показатель с начала войны в 2001 году. По данным Глобального индекса терроризма, вооруженные группировки расширили контроль над территориями в Афганистане. По состоянию на апрель 2017 года движение «Талибан» контролировало не менее 11% территории страны и оспаривало контроль, по меньшей мере, над 29% территории Афганистана. Ситуация усугубляется тем, что в стране нарастает влияние другой террористической группировки – ДАИШ (ИГИЛ), которая стремится после поражения на территории Сирии и Ирака расширить влияние на территории Афганистана.

«И в связи с этим ожидается, что со стороны США будет выработана новая «афганская стратегия», которая также будет иметь очень большое значение для стран Центральной Азии для того, чтобы как-то подхватить афганскую конъюнктуру и в своей внешней политике тоже», - подчеркнул Карин.

Курс на цифровизацию

Одним из главных трендов развития стран Центральной Азии является курс на цифровизацию. 2018 год станет годом старта крупномасштабных программ и проектов по цифровизации, которые призваны повысить конкурентоспособность экономик стран региона и качества жизни населения. В Казахстане в декабре 2017 года приняли государственную программу «Цифровой Казахстан», и в 2018 году стартует этап ее активной реализации. В Кыргызстане в 2018 году также планируется реализация активной фазы проекта «Таза коом», нацеленного на повышение эффективности работы государственного аппарата посредством внедрения информационных технологий. Однако, в случае с Кыргызстаном следует отметить, что данный проект связан непосредственно с деятельностью действующего премьер-министра Сапара Исакова и, следовательно, успех «Таза коом» будет зависеть от его личных политических перспектив и устойчивости нынешнего правительства.

В Узбекистане также ожидается запуск аналогичных, в том числе, региональных проектов по развитию цифровизации. Поэтому этот тренд будет одним из определяющих в 2018 году, считают эксперты. Значимость же этого тренда заключается в изменении характера взаимоотношений между государством и гражданами, с которыми уже «необходимо будет считаться».

Новая демографическая картина в Центральной Азии

В 2017 году численность населения стран Центральной Азии перешагнула отметку в 70 млн человек, что стало переломным событием в демографической ситуации. В нынешнем году в демографическом развитии региона ожидаются определенные структурные изменения.

Согласно шкале ООН, отдельные страны региона постепенно приближаются к порогу старости. В прошедшем году возрастная структура населения Кыргызстана и Узбекистана поменялась с молодого населения в сторону роста доли лиц старше 65 лет, что во многом связано с увеличением продолжительности жизни и снижением смертности. Вместе с тем, с увеличением доли пожилого населения в структуре стран Центральной Азии эксперты отмечают тенденцию роста доли детского населения в общей численности. Ожидается, что в 2018 году она составит одну треть. И этот момент «должен учитываться правительством стран Центральной Азии при проведении собственной экономической социальной и внутренней политики, чтобы учитывать изменения характера демографической картины».

Саммит ШОС в Китае

В наступившем году одним из важных международных событий станет саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Китае. После саммита в Астане, где Индия и Пакистан официально получили статус государств-членов ШОС, переход председательства к КНР станет этапом институционализации данной организации в международных процессах. Саммит ШОС в Китае будет одним из главных международных событий, где соберутся лидеры стран «шанхайской восьмерки», составляющих 40% населения Земли и треть глобальной экономики.

Учитывая возрастающую роль Китая, Пекин будет стремиться использовать площадку ШОС для выдвижения новых глобальных инициатив в 2018 году. На этом фоне Китай будет также отмечать пятилетие инициативы «Один пояс, Один путь». Это придаст новый импульс реализации китайских проектов в экономических и других сферах. Таким образом, Пекин будет продолжать наращивать свое влияние в регионе, укрепляя сотрудничество на двустороннем и многостороннем уровнях.

Председательство Казахстана в Совете безопасности ООН

Одним из главных событий этого года эксперты назвали председательство Казахстана в Совете безопасности ООН. Данное событие станет кульминационным для Казахстана в качестве непостоянного члена в ключевом политическом органе ООН, что в значительной мере привнесет позитивный вклад в укрепление международного авторитета и имиджа страны.

«Со всех сторон это событие является важным и уникальным. Важен не сам факт председательства Казахстана в Совете безопасности ООН, а то, что благодаря этому Центральная Азия получает «голос» в этой организации, поскольку в заявленной программе председательства Казахстан намерен поднимать круг актуальных вопросов региональной и международной безопасности. Начиная от вопросов нераспространения ядерного вооружения, заканчивая вопросом афганской проблематики и так далее», - подчеркнул Карин.

Актуализация водной проблематики в Центральной Азии

Текущий год будет ознаменован 25-летием Международного фонда спасения Арала, пройдут встречи и обсуждения в рамках этой даты. Эксперты ожидают, что именно в текущем году будет пописана конвенция о правовом статусе Каспия в рамках пятого Каспийского саммита, который пройдет в Казахстане.

Также одним из ключевых событий, актуализирующих водно-энергетическую проблематику в регионе, станет прогнозируемый запуск Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане, которая станет крупнейшей в Центральной Азии.

«Обозначенные события потребуют от правительств государств Центральной Азии выработки подходов по рациональному использованию, а также совместных действий в рамках регионального сотрудничества в сфере управления водными ресурсами и их сбережения», - резюмировал Карин.