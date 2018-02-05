5 лиц недели: отставка, приговоры и коррупция

На неделе в центре внимания оказалась антикоррупционная повестка - глава антикоррупционной службы доложил о всех выявленных в 2017 году взяточниках среди госслужащих, а бывший зампред «Казахстан Инжиниринг», получивший взятку свыше 1 млрд тенге, освобожден из зала суда. Кроме этого, прошедшие семь дней запомнились громким назначением - первым заместителем партии «Нур Отан» стал Маулен Ашимбаев, а его предшественник отправился заседать в сенате.

Габит Миразов, бывший прокурор Алматы

В среду, 31 января, Генеральная прокуратура сообщила, что приказом Кайрата Кожамжарова от занимаемой должности «за совершение дисциплинарного проступка» освобожден Габит Миразов. Как прокомментировали журналистам в надзорном органе, информация о том, за какой именно проступок поплатился должностью прокурор Алматы, относится к материалам с ограниченным доступом «для служебного пользования». Миразов возглавил прокуратуру Алматы чуть меньше года назад - в феврале 2017 года, до этого на протяжении пяти лет работал прокурором Алматинской области.

За время, пока Миразов пребывал на посту прокурора города, его ведомство подписало с акиматом Алматы меморандум об ограничении в школах города доступа к противоправным сайтам, реализовало проект «Зарплата без задержки», изучило вопросы безопасности дорожного движения вокруг учебных заведений, запустило в органах внутренних дел проект по оптимизации уголовного процесса, впервые за пять лет добилось снижения количества краж в городе, контролировало расследование уголовного дела Муратхана Токмади, презентовало городской Центр правоохранительных услуг, занялось психокоррекцией несовершеннолетних осужденных.

Маулен Ашимбаев, первый заместитель партии «Нур Отан»

На неделе глава государства освободил Мухтара Кул-Мухаммеда от партийной работы и назначил на его должность депутата мажилиса Маулена Ашимбаева. «Я верю, что он внесет свой вклад в повышение статуса и роли партии», - сказал Назарбаев. Еще в ноябре прошлого года глава государства указал на необходимость модернизации главной партии страны, которая должна создать «механизм политической поддержки» проводимой госполитики. Незадолго до этого выступления президента ряды партии уже пополнились экс-акимом Шымкента – Габидулла Абдрахимов стал секретарём «Нур Отана».

47-летний Ашимбаев занимает депутатское кресло с января 2012 года – все это время он руководил комитетом по международным делам, обороне и безопасности. До этого на протяжении пяти лет был заместителем руководителя администрации президента. Кроме этого, в разные года занимал кресло заместителя секретаря Совета Безопасности, директора Казахстанского института стратегических исследований. Указом главы государства 57-летний Кул-Мухаммед назначен депутатом сената парламента. Первым зампредом партии «Нур Отан» он был с мая 2016 года.

Нартай Дутбаев, бывший председатель Комитета национальной безопасности

В конце 2016 года КНБ сообщил о проведении досудебного расследования в отношении генерал-лейтенанта Дутбаева, который с 2001 по 2006 годы возглавлял это силовое ведомство. Он был задержан по подозрению в разглашении госсекретов и превышении должностных полномочий. В сентябре 2017 года Дутбаеву был вынесен первый приговор – за разглашение госсекретов военный суд Акмолинского гарнизона приговорил его к 7,5 годам лишения свободы и пожизненному лишения права занимать должности на госслужбе.

1 февраля Дутбаеву был оглашен второй приговор – за злоупотребление властью, присвоение и растрату чужого имущества, легализацию денег, полученных преступным путем, суд приговорил его еще к 10 годам лишения свободы. На основании амнистии и с учетом первого приговора окончательно бывшему главе КНБ придется провести в заключении 12 лет. Адвокат осужденного сообщил журналистам, что его подзащитный своей вины в хищениях не признает. В четверг же стало известно, что брат Дутбаева – Рустембек Дутбаев – также признан виновным в аналогичным преступлениях. Ему назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем.

Канат Султанбеков, бывший заместитель председателя «Казахстан Инжиниринг»

В феврале прошлого года Султанбеков - спустя неделю после ухода из «Казахстан Инжиниринг» - был задержан в Астане по подозрению в коррупции. В ноябре суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, совершенное преступной группой. Султанбеков был приговорен к десяти годам лишения свободы, пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе и в национальных компаниях. В воскресенье стало известно, что приговор ему значительно смягчен.

Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда удовлетворила апелляцию адвокатов Султанбекова и отменила приговор в части лишения свободы. Вместо этого судья постановил взыскать с бывшего зампреда национальной компании штраф в размере двукратной суммы взятки - теперь Султанбекову предстоит вернуть государству 2,14 млрд тенге. Как сообщали СМИ в конце 2017 года, часть денег - 10 миллионов тенге и $300 тыс - бывший государственный менеджер уже вернул в казну. Апелляционные жалобы других фигурантов громкого дела (кроме гражданина Израиля Гиля Смолински) суд оставил без удовлетворения.

Алик Шпекбаев, председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции

На неделе состоялась коллегия ведомства, в ходе которой глава агентства сообщил: в 2017 году в стране было зарегистрировано 1 835 коррупционных правонарушений. Этот показатель на 18% ниже результатов работы в 2016 году, однако Шпекбаева это совершенно не смущает - оказалось, в работе специалистов просто сместился акцент. Теперь ведомство нацелено, в первую очередь, на выявление тяжких и особо тяжких коррупционных правонарушений, а также фактов системной коррупции. В результате, к уголовной ответственности привлечено 19 руководителей республиканского уровня, 98 областного, 152 городского и районного значения.

На будущее у нового главы агентства большие планы: во-первых, на имя премьер-министра и руководителя администрации президента внесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей центральных и местных госорганов, не принявших мер по противодействию системной коррупции; во-вторых, ведомство прорабатывает вопрос о введении обязательной регулярной ротации специалистов, занятых в сфере госзакупок, а также заключении с ними специальных договоров о неподкупности.