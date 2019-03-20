Назарбаев ушел с поста президента. Главное

В последние несколько лет сначала осторожно, потом все громче, в стране обсуждалась тема транзита власти. Она так и осталась в основном экспертной и «кухонной», но содержала громадное число вариантов. Процесс транзита запустился еще несколько лет назад – с принятием закона о лидере нации, потом – поправок в Конституцию и наконец – закона о Совбезе в прошлом году. 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сделал формальный шаг – объявил о сложении своих полномочий. Но, как очевидно, он останется, пусть и неформально, высшим руководителем Казахстана. Главное – о решении президента.
Подготовка транзита
Подготовка к транзиту власти в Казахстане началась задолго до прозвучавшего накануне заявления об отставке.
Еще в 2010 году Нурсултан Назарбаев, к этому моменту руководивший Казахстаном уже более 20 лет, получил статус первого президента - лидера нации. Он существенно расширил права и полномочия, которыми обладает глава государства, находясь в должности и покинув ее.
В 2017 году Казахстан провел очередную конституционную реформу (четвертую с момента принятия Конституции в 1995 году). Она предусматривала, в том числе и передачу части президентских полномочий – по принятию госпрограмм, например – исполнительной власти. Расширялась также, пусть и не очень значительно, роль парламента.
Наконец в прошлом году был принят закон о Совете безопасности, который расширил и укрепил статус Совбеза (орган обладает теперь широкими полномочиями как в сфере национальной безопасности, так и внутренней и внешней политики), а Назарбаев получил полномочия пожизненного председателя Совбеза. Аналитики восприняли принятие закона как финальный этап подготовки к транзиту власти в стране.
Сам Назарбаев о теме транзита власти высказывался неохотно. В декабре прошлого года он опровергал скорые выборы – президентские и парламентские. В феврале этого года Назарбаев обратился с запросом в Конституционный совет с запросом о толковании нормы Основного закона о возможности отставки действующего президента. При этом в последовавшем видеозаявлении Назарбаев назвал обращение в Конституционный совет рядовым событием и призвал казахстанцев усердно работать, а не рассуждать о транзите власти.
Час Х. «Ухожу, но буду с вами»
19 марта днем пресс-служба президента анонсировала обращение президента к народу, традиционно не сообщив больше никаких деталей.
В 19 часов на всех телеканалах страны Нурсултан Назарбаев объявил о том, что принял решение уйти в отставку.
«Вы знаете, что я обращаюсь к своему народу в исторически важные этапы. Сегодня я также обращаюсь к вам с обращением. Но значимость сегодняшнего послания совершенно другая и очень важная. Я принял решение сложить свои полномочия президента», - заявил Назарбаев, назвав свое решение непростым.
«В этом году исполняется 30 лет, как я нахожусь на самом высоком посту. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», - сказал он.
При этом он сообщил, что останется председателем Совета безопасности, главой партии «Нур Отан», членом Конституционного совета, а также напомнил, что законами он наделен статусом первого президента – елбасы, лидера нации.
«Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики. Остаюсь председателем партии «Нур Отан», членом Конституционного совета. Я остаюсь с вами как гражданин страны, как человек, который люблю мой народ, мою страну. До конца своих дней буду с вами», - заявил он.
В рамках телеобращения Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении президентских полномочий. Он вступает в силу в полдень 20 марта. Утром в этот день Центральная избирательная комиссия приняла постановление о прекращении полномочий Назарбаева на посту президента.
Токаев – временный президент
Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу сообщил, что временно исполнять обязанности президента после его отставки будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Это предусматривает Конституция Казахстана.
«Что касается вопроса преемственности власти в Казахстане, он решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента, его полномочия переходят председателю сената до окончания выборного срока. Затем состоятся новые выборы нового президента. Председателем сената парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Токаев, вы его хорошо знаете», - сказал Назарбаев в обращении.
«Выпускник МГИМо доктор наук, свободно владеет английским, китайским, французскими языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики, были министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьером, министром и премьер-министром страны, председателем сената – знает страну и ее экономику, политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН. Это стало большим признанием его заслуг, как дипломата и доверием к Казахстану», - перечислил он биографию Токаева.
Назарбаев подчеркнул, что Токаев «рядом со мной работает с первых дней независимости Казахстана».
«Я хорошо его знаю, он человек честный, ответственный, обязательный, поддерживает всеми силами проводимую политику внутри страны и во вне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием, я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном», - заключил Назарбаев.
Токаев при этом формально не может претендовать на президентский пост. Конституция указывает, что кандидатом на пост президента может стать человек, который прожил в Казахстане последние пятнадцать лет. Токаев в 2011-2013 годах жил за пределами страны – он был заместителем генерального секретаря ООН и возглавлял отделение организации в Женеве.
Сам Токаев летом прошлого года в интервью BBC отрицал желание баллотироваться на президентский пост. Тогда же он заявил, что не верит, что Нурсултан Назарбаев будет баллотироваться на новый президентский срок. И, как выяснилось теперь, был прав.
Токаеву 65 лет, он кадровый дипломат, работал в структурах МИД СССР, с 1992 года – в МИД Казахстана, был главой внешнеполитического ведомства, вице-премьером, премьер-министром, государственным секретарем, дважды – спикером сената.
Когда пройдут следующие выборы?
Нурсултан Назарбаев в пятый раз победил на выборах в апреле 2015 года и его полномочия должны были продолжаться еще год. При этом президентские выборы, согласно Конституции, должны проходить в первое воскресенье декабря. Вопрос о том, когда должны пройти очередные выборы - в декабре 2019-го (за пять месяцев до истечения полномочий избранного президента) или в декабре 2020-го (спустя семь месяцев после истечения полномочий) остается открытым. Вероятно, на него будет отвечать Конституционный совет.
Такая же коллизия была в 2005 году, поскольку предыдущие выборы (и все последующие) были досрочными. И тогда дата выборов была назначена после консультаций с Конституционным советом.
При этом и.о. президента, согласно Конституции, исполняет свои полномочия до очередных президентских выборов. То есть Токаев будет исполнять обязанности президента либо до декабря 2019-го, либо до декабря 2020-го. Если не будут назначены досрочные выборы – такой вариант исключать никак нельзя, как и других многочисленных сценариев.
Полномочия меняются, роль остается
Нурсултан Назарбаев, покидая пост президента, оставляет за собой набор полномочий, который позволит ему полностью контролировать процессы в стране. Через структуры Совета безопасности и остальные рычаги, он сможет влиять как на внутренние процессы в стране, так и на внешние.
Совершенно очевидно, что с этого дня центр управления сместится от президента, что вовсе не будет означать, что Казахстан перестает быть суперпрезидентской республикой.
Транзитный период, активная фаза которого началась сейчас, очевидно, будет продолжаться до следующих выборов. Они станут первыми в истории страны, в которых не будет участвовать Нурсултан Назарбаев. Но выбор их будущего победителя, скорее всего, будет зависеть именно от него.