Назарбаев ушел с поста президента. Главное

Подготовка транзита

Подготовка к транзиту власти в Казахстане началась задолго до прозвучавшего накануне заявления об отставке.

Еще в 2010 году Нурсултан Назарбаев, к этому моменту руководивший Казахстаном уже более 20 лет, получил статус первого президента - лидера нации. Он существенно расширил права и полномочия, которыми обладает глава государства, находясь в должности и покинув ее.

В 2017 году Казахстан провел очередную конституционную реформу (четвертую с момента принятия Конституции в 1995 году). Она предусматривала, в том числе и передачу части президентских полномочий – по принятию госпрограмм, например – исполнительной власти. Расширялась также, пусть и не очень значительно, роль парламента.

Наконец в прошлом году был принят закон о Совете безопасности, который расширил и укрепил статус Совбеза (орган обладает теперь широкими полномочиями как в сфере национальной безопасности, так и внутренней и внешней политики), а Назарбаев получил полномочия пожизненного председателя Совбеза. Аналитики восприняли принятие закона как финальный этап подготовки к транзиту власти в стране.

Сам Назарбаев о теме транзита власти высказывался неохотно. В декабре прошлого года он опровергал скорые выборы – президентские и парламентские. В феврале этого года Назарбаев обратился с запросом в Конституционный совет с запросом о толковании нормы Основного закона о возможности отставки действующего президента. При этом в последовавшем видеозаявлении Назарбаев назвал обращение в Конституционный совет рядовым событием и призвал казахстанцев усердно работать, а не рассуждать о транзите власти.